La Aldea invita a vivir una experiencia de compras al aire libre

En la antesala de las fiestas, La Aldea propone una forma diferente de hacer las compras navideñas.

Los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21, de 16 a 22 horas, el paseo comercial al aire libre será el escenario de un evento especial pensado para quienes buscan regalos originales, diseño de autor y una experiencia de compra relajada, lejos del caos de los shoppings tradicionales.

Durante tres jornadas, las marcas premium que forman parte de La Aldea ofrecerán promociones y propuestas especiales de Navidad, a las que se sumarán 30 marcas invitadas de diseño de autor, cuidadosamente seleccionadas. Todas ellas presentarán propuestas únicas, de primer nivel, ideales para encontrar ese regalo distinto, creativo y de calidad que no se consigue en cualquier lugar.

La experiencia se completa con el entorno que caracteriza a La Aldea: un paseo comercial al aire libre que combina tiendas de diseño, casas de decoración y una destacada propuesta gastronómica. De esta manera, el público podrá no solo adelantar sus compras navideñas, sino también disfrutar de una salida completa, almorzar o cenar en sus restaurantes y descubrir marcas exclusivas en un mismo recorrido.

Este evento busca resignificar el ritual de las compras de Navidad, transformándolo en un plan placentero y disfrutable, donde el diseño, la gastronomía y el aire libre se encuentran para ofrecer una experiencia diferente y de calidad.

Información general