La Asociación Italiana de Pilar cumple 120 Años: Una Fiesta de Arte y Tradición

Este año la Asociación Italiana de Pilar está celebrando su aniversario número 120 que comienza con la muestra anual de arte, que inaugura el 21 de noviembre a las 20 hs y será posible visitar desde el 22 al 28 de noviembre de 16 a 19 hs en su sede de Hipólito Yrigoyen y Battaglia. A su vez, realizarán un almuerzo que contará con show en vivo, sorteos y baile el día 30 de este mismo mes en el salón de eventos que poseen. Se pueden reservar entradas a través de los teléfonos 2304428799 y 1141969946, o adquirirlas previamente en la secretaría de la Asociación de 9 a 20 hs.

Celebrar 120 años de historia es mucho más que conmemorar una fecha. Es recorrer un camino que comenzó hace más de un siglo, cuando un grupo de inmigrantes italianos llegó a Pilar soñando con una vida nueva. Para ellos, fundar la Societá Italiana Vittorio Emanuele III fue un acto de identidad, de unión y de esperanza. Con el tiempo, aquella institución, hoy conocida como la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa de Pilar, se convirtió en un símbolo de integración, cultura y comunidad.

En aquel entonces, el objetivo principal de la organización era la ayuda común para colaborar con todos los inmigrantes recién llegados de Italia en busca de un futuro mejor: “era una forma de compartir la nostalgia por la patria lejana, la posibilidad de cantar, reír y también llorar en la misma lengua”, comentó Nené Pirsch, integrante de la Asociación en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

En este 120º aniversario, la Asociación reafirma ese legado a través de uno de los eventos más queridos y emblemáticos de su calendario: la Muestra de pintura, dibujo, grabado y escultura, que desde hace veinticinco años abre oficialmente los festejos. Esta exposición, que reúne a artistas plásticos de todo Pilar, no solo embellece el salón de fiestas con obras de enorme talento, sino que también expresa un valor profundo: la cultura como puente, como forma de encuentro y como herencia viva que se renueva año tras año. Durante una semana, vecinos, socios y visitantes pueden recorrer la muestra (abierta todos los días de 16 a 19 hs) y disfrutar del aporte de los creadores locales, quienes honran a la Asociación regalándole su arte y compromiso.

La celebración continúa luego con el tradicional almuerzo aniversario, un momento festivo que convoca a un gran número de socios y simpatizantes. Es una ocasión para compartir recuerdos, renovar vínculos y brindar por el camino recorrido y por todo lo que aún está por venir.

En este aniversario tan especial, la institución mira hacia adelante sin dejar de lado sus raíces. Desde los primeros días como espacio de apoyo mutuo para quienes llegaban desde Europa, hasta su consolidación como un centro cultural y deportivo que hoy alberga cursos de lengua italiana, teatro, patín artístico, yoga, acrobacia en telas, artes marciales, vóley y swing. También cuenta con canchas de paddle y fútbol, gimnasio, pista de automodelismo y actividades educativas. Todo es reflejo de que la Asociación Italiana ha sabido crecer junto a la comunidad pilarense.

La Muestra de Arte del 120º Aniversario es un símbolo de continuidad, de identidad y de gratitud. Es la expresión viva de una institución que, a lo largo de ciento veinte años, supo mantenerse fiel a sus valores fundadores, abrazando a cada generación con cultura, amistad y memoria colectiva.

Celebrar este aniversario es celebrar a todos los que soñaron, construyeron y siguen construyendo esta historia. Y cada obra expuesta es un testimonio de que la belleza, la creatividad y el espíritu comunitario continúan siendo el corazón de la Asociación Italiana de Pilar.