La Asociación Italiana de Pilar organiza una lotería familiar a beneficio

La comunidad de Pilar tendrá una nueva propuesta recreativa para disfrutar en familia y ayudar. La Asociación Italiana de Pilar invita a participar de una lotería familiar, un evento pensado para compartir una tarde de juegos, premios y encuentro con el fin de recaudar fondos para arreglar los techos de la institución. La actividad se realizará el sábado 16 de mayo a las 15 horas, en la sede ubicada en la intersección de Pedro Lagrave y Bataglia, en Pilar.

El valor de los 6 cartones es de $6.000 para tres jugadas. Además, los asistentes podrán disfrutar de una merienda con una mesa dulce, sumando un atractivo más a la jornada.

Desde la organización destacaron que el evento está orientado a toda la familia, con el objetivo de generar un espacio de recreación y fortalecer los lazos comunitarios.

La propuesta se presenta como una oportunidad ideal para compartir una tarde distinta, combinando entretenimiento, premios y un ambiente cálido en uno de los espacios tradicionales de la ciudad.

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