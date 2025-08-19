La Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” lanzó concurso literario para estudiantes secundarios

La Biblioteca Popular “Bartolomé Mitre” abrió la convocatoria para su concurso literario 2025, dirigido a alumnos regulares de escuelas de nivel secundario —estatales o privadas— y a adultos que cursen este nivel. El plazo de entrega de obras será hasta el 29 de agosto, y la premiación se realizará el martes 23 de septiembre a las 14 horas en el SUM de la institución.

El certamen contempla dos géneros: Poesía (con rima o versos libres, hasta 20 versos) y Cuento corto (subgéneros fantástico, realista, ciencia ficción, entre otros, con un máximo de dos carillas). Los trabajos deberán presentarse en hoja A4, letra Arial tamaño 12, firmados con seudónimo y acompañados de un sobre cerrado con los datos personales del autor.

Las categorías se dividen en: A) Alumnos de 1° a 3° año, B) Alumnos de 4° a 6° año y C) Adultos de nivel secundario. Los criterios de selección incluyen creatividad, amplitud de vocabulario, adecuación a las bases, redacción y ortografía.

Los premios para cada categoría y género incluyen diplomas, libros y suscripciones gratuitas a la biblioteca (válidas por seis meses o un año). Además, habrá menciones especiales con diploma y publicación de las obras ganadoras en redes sociales.

Las entregas se recibirán en la sede de la biblioteca, ubicada en calle Belgrano 553, Pilar Centro, de lunes a viernes hábiles, de 9 a 16 horas. El jurado estará integrado por las profesoras Adriana Arater, Olga Mabel Gómez y Sonia Lembeye, cuyas decisiones serán inapelables.