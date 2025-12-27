La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar firmó un Convenio de Cooperación con la Red Summa, integrada por la Corporación Universitaria de Asturias, el Instituto Europeo de Posgrado, Summa University, la Universidad de Monterrey y la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN), con el objetivo de brindar mayores beneficios y oportunidades de formación académica a sus socios. Además, este Convenio facilitará a los Socios acceder a certificaciones de Harvard University en distintas habilidades y competencias.

El acuerdo tiene como propósito establecer una alianza estratégica entre la Red Summa y la Cámara, orientada a fomentar el acceso a programas de formación académica en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, así como a promover actividades académicas, investigativas y de desarrollo mutuo que generen un impacto positivo en el entramado productivo local.

Este convenio representa un paso significativo en el compromiso de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar de impulsar la capacitación, el desarrollo profesional y la competitividad de las pymes, facilitando el acceso a propuestas educativas de instituciones de alto prestigio internacional.

La firma del convenio estuvo a cargo de Leonardo Barrera, en representación de la Cámara, quien estuvo acompañado por las socias Silvia Fincic, Patricia Riquelme y María Fernanda Ipata. Por parte de la Red Summa, suscribió el acuerdo Javier Arteaga Silva, Director General de Negocio Internacional de Red Summa.

El acto de firma se llevó a cabo el 4 de diciembre en el Hotel Sheraton Pilar, en un marco institucional que refuerza la visión de cooperación y crecimiento conjunto entre el sector educativo y el empresarial.

Los Beneficios son exclusivos para socios y sus familias de primer grado para ampliar los alcances y democratizar el acceso a la capacitación.

En el marco de este convenio, la Red Summa otorgará descuentos adicionales sobre las becas vigentes en sus programas académicos, destinados a socios, empleados de la Cámara y su grupo familiar directo como así también acceso a capacitaciones sin cargo.

También fomentarán la formación, investigación y vínculo con el sector productivo a través del desarrollo de acciones conjuntas de fortalecimiento académico y empresarial, tales como:

Prácticas profesionales y pasantías para estudiantes en etapas avanzadas.

Programas de capacitación ejecutiva y educación continuada adaptados a las necesidades del sector productivo.

Proyectos de investigación aplicada, estudios de mercado y análisis de tendencias empresariales.

Iniciativas de responsabilidad social y formación comunitaria.

Participación en charlas, foros, seminarios y eventos académicos y corporativos.

Estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre la academia y el entramado empresarial, generando oportunidades concretas de crecimiento y desarrollo para las pymes de Pilar y la región.

Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar continúan trabajando para generar alianzas estratégicas que aporten valor real a nuestros socios, promoviendo el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible de las pymes de la región.