La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar se suma al Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar formalizó su adhesión al Programa Federal para la Juventud en Habilidades y Competencias 2030, organizado por la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral y por la Organización Internacional para la Educación Permanente (OIEP).

La Adhesión se llevó adelante en un encuentro virtual del que participó Guillermo Suárez, vicepresidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral y socio de la Cámara PyME de Pilar junto a Daniel Martini, presidente de la Entidad y Sol Herrera Prieto, Directora de Desarrollo y Expansión y quien dirige este Programa. Por la Cámara PyME estuvieron Leonardo Barrera y Daniela Burgueño de la Comisión Directiva acompañados por la socia María Fernanda Ipata.

Este Programa impulsa un espacio formativo innovador destinado a jóvenes entre 17 y 30 años, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ONU) y a las premisas del Foro Económico Mundial en materia de habilidades del futuro. Su propósito es promover competencias que amplíen las oportunidades de inserción social, productiva y laboral de las juventudes argentinas.

Este Programa se trata de una Formación Virtual para Jóvenes del Secundario, destinada a articular esfuerzos entre el sector público, privado y académico para facilitar la transición de los jóvenes desde la escuela secundaria hacia la educación y/o el empleo.

Se trata de un programa abierto y gratuito, con encuentros sincrónicos con profesores de primer nivel. El programa está concebido como un marco de cooperación flexible, al que diversas instituciones pueden adherirse para impulsar acciones formativas, de orientación y vinculación, adaptadas a las necesidades de cada ecosistema territorial, productivo y social. La primera cohorte iniciaría en abril de 2026 y en febrero se lanzarán las inscripciones para que los jóvenes de todo el país, de cualquier situación socioeconómica, haya terminado o no el secundario se pueda inscribir.

«Gracias a la Cámara por darnos este espacio, como Cámara Argentina estamos muy agradecidos del apoyo que le brindan a este programa porque el propósito que tenemos como Programa es comunicar a la comunidad que estamos comprometidos con la formación de los jóvenes todos los sectores. Todos aquellos que queremos promover la mayor formación de los jóvenes, la formación laboral y el autoempleo estamos apoyando y acompañando este programa federal de educación para jóvenes de 17 a 30 años», comenzó Suárez.

«Es un programa para pensar fuera de la caja, para mirar hacia adelante y que el joven comience a pensar más creativamente y con un fuerte trabajo para enfrentar la frustración. Además, de un abordaje de la comunicación asertiva y cómo interactuar con el equipo», anticipó Suárez y a la vez que agregó que «una vez finalizado el programa, todos podrán formar parte del portal de empleo de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral«.

Con el acompañamiento de instituciones aliadas en todo el país, la iniciativa busca aumentar el alcance, legitimidad e impacto de esta acción educativa, llegando a cada rincón del territorio nacional a través de una ejecución profesional, probada e innovadora.

«Se trabajará mucho el autoconocimiento como una de las medidas para calmar el tema de la frustración. Será una experiencia de aprendizaje con un fuerte marco teórico y análisis del contexto. Buscamos que terminen con la mejor forma de tomar sus propias decisiones, con una mirada centrada en el autoconocimiento, la introspección y el conocimiento del contexto y el entorno para tomar la mejor decisión que tengan a su alcance», completa Herrera Prieto.

«La idea es generar esta sinergia con todos los actores y culminar con la posibilidad de haber aportado desde las entidades participantes para generar una realidad diferente para los jóvenes que lo necesitan. Serán profesores expertos con mucha experiencia y capacidad ya que lo pensamos con la lógica de «para los que más necesitan, lo mejor» porque si pensamos en inclusión de calidad, tenemos que dar un ejemplo en ese sentido y para nosotros es importantísimo que así sea. Estamos generando un programa muy atractivo, amplio, inclusivo y con una gran calidad educativa», dijo Martini.

Por su parte, Leonardo Barrera agradeció la inclusión y confirmó que «compartimos la visión de la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral en este sentido, nos parece super positivo poder ayudar a gente del distrito o del país. Estamos muy entusiasmados con esto, agradecemos la oportunidad de sumarnos y nuestro compromiso es claro: vamos a difundir el Programa en nuestra comunidad, socios y entidades allegadas para hacer que esto crezca y llegue a donde tiene que llegar. Nos están dando la oportunidad de pertenecer y de participar».

La adhesión de la Cámara PyME de Pilar implica un compromiso activo en la difusión del Programa dentro de su comunidad, el uso compartido de marcas para la comunicación, y la promoción de los objetivos que guían el diseño y planificación de esta propuesta de formación gratuita y accesible.

Además del aporte estratégico al fortalecimiento del Programa, la adhesión institucional permitirá acceder a reportes periódicos y análisis cualitativos vinculados a la educación y empleabilidad juvenil, impulsando mejoras en reputación, productividad e innovación dentro del ecosistema PyME local.

“La educación es motor de crecimiento y mejora de las sociedades”, destacan las entidades organizadoras, quienes resaltan que el trabajo articulado entre cámaras empresariales, instituciones educativas y gobiernos constituye una base sólida para generar más oportunidades para los jóvenes y para el desarrollo económico regional.

Con esta adhesión, la Cámara PyME de Pilar refuerza su compromiso con el fortalecimiento del tejido productivo y con la construcción de un futuro con más y mejores oportunidades para la juventud de Pilar y del país.