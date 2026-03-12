La Cámara PyMe de Pilar organiza MUJER EN COHERENCIA: Consciente y Empresaria

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pilar organiza el próximo sábado 21 de marzo a las 19 hs un evento especial llamado MUJER EN COHERENCIA: Consciente y Empresaria. La actividad se realizará en Puro Bienestar (Panamericana km 41.5) en ocasión del mes de la mujer y el Día Internacional de la Felicidad. Detalles e inscripciones en https://cpymepilar.org.ar/diadelamujer2026/

Se trata de un encuentro para socios y la comunidad en su conjunto, orientado a integrar liderazgo, bienestar y coherencia interna. La propuesta busca fortalecer el liderazgo femenino en el ámbito PyME, promoviendo una mirada consciente donde éxito empresarial y bienestar personal se integren de manera sostenible.

Desde la organización, aseguran que buscan «Queremos generar un espacio de conexión y networking consciente. A la vez que impulsar el liderazgo femenino desde la coherencia interna».

Además, quieren vincular empresa, bienestar y felicidad sostenible ofreciendo una experiencia diferencial para la comunidad.

Durante el evento se compartirá un brunch durante el cual habrá una recepción & Networking Consciente, luego actividades de conexión «Coherencia en 15 minutos» y se abrirán dos Box de Experiencias de Bienestar de 30 minutos.

En uno de los box se podrá disfrutar de Bienestar Corporal/ Facial con automasajes guiados, mascarilla aplicable y tips aplicables en la rutina diaria o laboral.

En el otro box, Bienestar Consciente con una mini meditación individual y reflexión de intención profesional

Además Sorteos y un Cierre Inspirador.

Desde la Cámara, indican que “Cuando una mujer se alinea consigo misma, su liderazgo se vuelve natural y expansivo. La felicidad no es solo un resultado empresarial, es una forma de liderar».

De esta manera invitan a compartir con colaboradoras, amigas y aliadas un brunch, networking consciente y experiencias de bienestar con un cierre inspirador con sorteos y brindis.

Cuándo? Sábado 21 de marzo de 19 a 21 hs.

Dónde? Puro Barre & Puro Bienestar. Colectora Oeste Ramal Pilar 4148

Inscripciones aquí: https://forms.gle/f3zE4gcCiniMzcJ48

EL LUGAR SE CONFIRMA CON EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN:

SOCIOS $ 5000.- https://mpago.la/1pHyQXt

NO SOCIOS $ 10000.- https://mpago.la/1ahjXQv

Una vez abonada la inscripción enviar el comprobante por mail a comunicacion@cpymepilar.org.ar o por whatsapp al +54 9 11 6372-7392

Acerca de la Cámara PyME de Pilar

Desde su creación la Cámara PyME de Pilar fomentó convenios con otras Instituciones como AIME (Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias), la CEPIP (Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar), es socio institucional del Consejo Consultivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC, miembro de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la FIE Argentina (Federación Interamericana Empresarial), la Universidad Siglo 21, la Universidad Austral, la Red Summa, Identidad Argentina y la USAM (Universidad Nacional de San Martín) donde la Entidad forma parte del Consejo de Ciencias Económicas en la persona de Marta Yezerski; en 2021 firmó convenio con Pilar Emprende para potenciar emprendedores.

En estas décadas integraron la comisión la Mujer y el Trabajo de la Unión Industrial Argentina (UIA), fueron panelistas por Argentina en el Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias (CIME), llevaron adelante el programa televisivo multipremiado llamado Impacto Productivo, lanzaron ProUmPi (la Universidad Pública de Pilar), hicieron actividades junto a la Unión Industrial de Pilar, editaron la primera revista para Mujeres Empresarias de la región, participaron del Foro de Mujeres del Mercosur, etc.

Firmaron infinidad de convenios, por ejemplo con Pilar Emprende, con el Consejo Superior de la Universidad de Luján, con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con la Universidad del Salvador, con la Subsecretaría de Promoción y Desarrollo de Microempresas del Ministerio de Producción y el Empleo de la Provincia de Buenos Aires, con Cecam (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer), Medifé, entre otros.

La Cámara Pyme de Pilar busca fortalecer, promover y desarrollar la tarea empresarial por medio de la capacitación y la formación de nuevos contactos actuando como núcleo para el desarrollo de negocios. Su propuesta tiende a obtener un crecimiento conjunto, donde las experiencias vayan enriqueciendo las posibilidades de cada empresa, respondiendo así a las necesidades cambiantes del mercado global.

Los interesados en sumarse a la Entidad podrá asociarse click aquí https://cpymepilar.org.ar/asociese/