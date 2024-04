La Camerata Bariloche se presenta en el Teatro Gran Pilar

El Teatro Gran Pilar recibe nada más y nada menos que a al mejor conjunto de cámara en la historia de la música argentina: la Camerata Bariloche se presentará el próximo sábado 4 de mayo. Entradas en venta aquí https://www.plateanet.com/obra/27924?obra=CAMERATA-BARILOCHE-CLASICO—PIAZZOLLA&paso=inicio o en la boletería del teatro (San Martín 657 frente a la plaza 12 de Octubre). Consultas al WhatsApp: 11 8059-2024 https://www.plateanet.com/teatro/2261?teatro=GRAN-PILAR La cartelera completa la pueden ver en el siguiente link Teatro Gran Pilar En esta ocasión La Camerata Bariloche interpretará un repertorio Clásico + Piazzolla

El Programa será el siguiente:

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento II K. 137, en si bemol mayor

Felix Mendelssohn : Sinfonía en si menor (MWV N° 10) Adagio – Allegro

Pyotr I. Tchaikovsky : Serenata para cuerdas en do mayor Op. 48

Astor Piazzolla : Fuga y Misterio, Muerte del Ángel, Adiós Nonino

La Camerata Bariloche es la orquesta de cámara más importante de la historia argentina. Creada hace 57 años, el conjunto está formado por solistas del Teatro Colón, que interpretan obras famosas de la música clásica universal y piezas del gran compositor argentino Astor Piazzolla, con quien tuvieron el honor de compartir una gira por Europa en la década del 80.

Ha realizado más de 2.000 conciertos y 30 giras internacionales por 35 países, representando a la Argentina en las Olimpíadas Culturales de México y Munich; en la Expo-70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo (Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza), el New World Festival of the Arts de Miami (EE.UU.), el Festival de Otoño de Madrid (España), Festival Cervantino de México y en el Centenario del Carnegie Hall (EE.UU.)