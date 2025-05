Argentina se viste de violeta por el Día Mundial del Lupus

Este sábado 10 de mayo, muchas ciudades del país se suman a la campaña de concientización por el Día Mundial del Lupus con la iluminación en color violeta. Pilar Hoy Noticias habló con Claudia Castillo, vecina de Pilar que integra el equipo de pacientes que asisten a ALUA, y ayudan en la difusión de la enfermedad. ALUA es la Asociación Lupus Argentina cuya sede funciona en el Hospital de Clínicas que lleva adelante la campaña desde su área de Enfermedades Raras. Conocé más en https://www.alua.org.ar/

“El violeta representa purificación, resiliencia, transformación y lucha diaria por estar mejor. El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica y poco conocida. Puede afectar órganos vitales como el corazón, los riñones o la piel. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, se puede llevar una buena calidad de vida”, explicó Claudia Castillo, colaboradora y vocal de ALUA.

La mariposa también es símbolo de esta causa, ya que muchas personas con lupus presentan una erupción en la cara —entre las mejillas y la nariz— en forma de mariposa, una de sus manifestaciones más reconocibles.

“Queremos acercar información, derribar mitos y acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad. El lupus no es un cáncer, no es contagioso y no tiene cura, pero es tratable. Con atención médica, medicación, alimentación saludable, actividad física, sobre todo meditación y contención emocional, se puede vivir mejor”, remarcó Claudia en diálogo con Pilar Hoy.

Desde ALUA, además de esta acción simbólica, lanzan charlas informativas y campañas educativas para ampliar el conocimiento sobre estas enfermedades poco difundidas. En todo el mundo, asociaciones y municipios se suman a iniciativas similares, iluminando edificios y monumentos en violeta cada 10 de mayo.

“Queremos que más personas se acerquen, especialmente aquellas que tienen síntomas o sospechas. Existe mucho desconocimiento y eso debilita. Una consulta médica temprana puede marcar la diferencia”, destacó Claudia.

La convocatoria también apunta a sumar visibilidad y escucha sobre estas enfermedades que, aunque invisibles en muchos casos, afectan profundamente la vida emocional y física de quienes las padecen. La participación de la comunidad y el entorno cercano es clave para un abordaje integral y humano.