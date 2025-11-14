La escena metal en Pilar: llega por primera vez el festival Buenos Aires Nu Metal con tributos internacionales

Hoy, viernes 14, la ciudad de Pilar se convierte en el punto de encuentro de la escena nu metal. En el bar Sangre Negra, ubicado en Hipólito Yrigoyen 375, a las 21 hs se llevará a cabo una nueva edición del Buenos Aires Nu Metal Festival, un evento que reúne a bandas que realizan tributo a las agrupaciones más icónicas del género. En esta ocasión, los artistas que componen la grilla son: Victims Of Disorder (tributo a System of a Down), Break Stuff (tributo a Limp Bizkit), Simples Mortales (tributo a Deftones) y Xero (tributo a Linkin Park). Las entradas están a la venta en la página oficial de Passline con un valor de $10.000.

El surgimiento de la idea de crear el festival nació en el año 2019, ya que las bandas que formaban parte de los eventos organizados por Martín Zalazar, productor en NMZ Producciones y creador del Buenos Aires Nu Metal Festival, eran tributo a algún conjunto de este género u otro similar. Martín decidió reunirlas y dar vida a este espacio, llevando a cabo así su primera edición en Mvseo Rock, ubicado en ese momento en Liniers, CABA. Allí se contó con la presencia de Twisted Notion (Coal Chamber), The Spooky Kids (Marilyn Manson), Discent (Evanescence), Hypnosis (System Of A Down) y Wicked (Korn).

La repercusión y la convocatoria superaron las expectativas del organizador, quien tomó la iniciativa de realizar una segunda edición, prevista para el mismo lugar, aunque con una grilla renovada. Esta nueva fecha iba a llevarse a cabo en marzo de 2020, pero fue suspendida debido a la pandemia. No fue hasta 2022 que el festival pudo volver a realizarse, marcando un antes y un después para Zalazar a partir de su éxito a pesar de esta incierta pausa que impuso el Covid-19: “Me di cuenta que el resurgir del nu metal era un hecho. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, ya son incontables las ediciones realizadas del fest”, expresó en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Con respecto a las bandas que se presentan, se suele convocar a bandas tributo específicamente de este género y/o similar, y en algunas ediciones también se suman bandas que presentan temas propios para que puedan aprovechar la oportunidad de mostrar su música. Generalmente, los homenajes más celebrados son de las agrupaciones más conocidas, por ejemplo, System Of A Down, Slipknot, Limp Bizkit, Korn y Linkin Park, “aunque también es una fiesta cuando suenan otros tributos como Rammstein o Marilyn Manson, que, si bien son más de metal industrial, van de la mano con el nu”, explicó Zalazar cuando se le preguntó acerca de aquellas bandas que son infaltables.

Este año el festival cumple seis años, y actualmente se encuentran realizando una gira aniversario, efectuando aproximadamente tres fechas por mes. La idea de realizar la próxima edición en Sangre Negra (Bar de Pilar) surgió porque es un espacio habitual que funciona como sede cuando se presentan bandas tributo del estilo, pero es la primera vez que se realiza un evento que cuenta con cuatro bandas en una misma noche: “Será una fiesta para los amantes de esta música disfrutar de casi 5 horas a puro nu metal” expresó su organizador.

El Buenos Aires Nu Metal Festival tiene como objetivo llegar a nuevos lugares, por lo tanto, todas las ciudades y bares/clubes interesados en ser punto de encuentro del festival son bienvenidos: “siempre apuntando a crecer, para llevar a distintos puntos del país y compartir en vivo esta música que muchos aman (me incluyo)” dijo Martín Zalazar. Es una propuesta que invita a todos los oyentes de este género a presenciar un homenaje a los conjuntos más emblemáticos y compartir con apasionados que eligen pasar un buen rato con buena música. Este fin de semana los elegidos son los amantes del nu metal que residen en Pilar y alrededores, que no pueden dejar pasar esta cita.