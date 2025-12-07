La Feria de Emprendimientos del Colegio Chesterton celebra una nueva edición con espíritu navideño y compromiso comunitario

Por cuarto año consecutivo, el Colegio Chesterton abrirá sus puertas para una nueva edición de su Feria de Emprendimientos, un evento que busca impulsar a emprendedores locales, fortalecer el espíritu solidario y ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad. El evento será el 13 de diciembre a las 16 a 19.30 horas, en Sarmiento 299, Derqui, con entrada libre y un pedido voluntario de alimentos no perecederos.

La feria, organizada por Yanina Millán y Fabricia Allende, nació hace dos años como una iniciativa interna del Colegio para acompañar a estudiantes con orientación en economía y brindarles un espacio donde pudieran poner en práctica sus aprendizajes. Con el tiempo, el proyecto creció y se abrió a vecinos y emprendedores de la zona. “Nos inspiramos en otras ferias para crear esta oportunidad para nuestra comunidad y para los alumnos del Colegio. Después decidimos abrirla a la comunidad como una forma de contribuir a la economía local y a la promoción de los emprendedores”, explicó Fabricia Allende en diálogo con Pilar Hoy Noticias. Afirma también que el motor principal del proyecto es la convicción de que los emprendedores necesitan oportunidades reales para consolidarse y crecer.

La idea original surgió además como respuesta a la situación económica que atraviesan muchas familias de la zona. “Percibíamos dificultades para afrontar cuestiones de solvencia, así como la necesidad de fomentar en nuestros alumnos el espíritu emprendedor”, señaló Fabricia. Con ese objetivo, desde el Colegio comenzaron a construir una feria que combinara por un lado formación, y por otro acompañamiento y crecimiento comunitario.

Este año, la feria contará con más de 25 puestos seleccionados bajo criterios de variedad y calidad de productos. El proceso de organización, el cual llevó más de dos meses, implicó desafíos importantes, especialmente en la comunicación con los postulantes y en la distribución de los rubros.

La edición 2025 busca atraer aún más público que en años anteriores. Para eso, además de los stands de emprendedores, habrá propuestas especiales pensadas para las familias: talleres gratuitos de manualidades para niños, actividades recreativas y la esperada visita de Papá Noel, a quien los más pequeños podrán acercar sus cartitas.

El acceso será gratuito, aunque se invita a quienes asistan a colaborar con un alimento no perecedero para apoyar a la Red de Costureras Solidarias del Pilar, una organización local que trabaja con sectores vulnerables. Ellos tendrán un stand en la feria con prendas y calzado de moda circular, productos de tus talleres de costura y libros a la venta para solventar los programas solidarios que llevan adelante. Además recibirán prendas, juguetes y útiles escolares.

Las organizadoras subrayan que este tipo de iniciativas fortalecen el sentido de pertenencia y el vínculo con el entorno. “Esperamos que esta feria sea una oportunidad de encuentro comunitario. Creemos que contribuye al desarrollo de la comunidad y al apoyo a los emprendedores que confían en ella”, comentó Fabricia.

La Feria de Emprendimientos del Colegio Chesterton se consolida así como un espacio de impulso económico, solidaridad y celebración colectiva, una tradición que año tras año busca crecer.