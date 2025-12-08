La Investigación Argentina: El IIMT lidera el Swing del Apoyo Científico

La investigación científica argentina de excelencia, especialmente aquella dedicada a la Medicina Traslacional, necesita trascender las paredes del laboratorio para asegurar su financiamiento y crecimiento. Por ello, el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT) con doble Universidad Austral y CONICET consideró de suma importancia haber sido invitado por segunda vez consecutiva a participar en un evento de alto perfil como El Cronista Open Golf, que se celebró en el exclusivo Country Club Praderas de Luján.

La presencia activa en estos eventos es, según sus autoridades, fundamental para la recaudación de fondos y para sumar visibilidad. Una nutrida comitiva de investigadores y líderes del Instituto estuvo presente, incluyendo al Dr. Juan Gallo (Director del IIMT e investigador principal del CONICET), el Dr. Marcelo Perone (Director del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo), y la Dra. Luz Andreone (Vice-Directora). Ellos mantuvieron un diálogo fluido con jugadores y líderes empresariales, compartiendo de primera mano los avances de la ciencia argentina.

«El balance de nuestra participación se resume en un mensaje clave: ‘que sepan dónde estamos, qué hacemos y nos conozcan en el día a día’,» comentó la Cra.Victoria Barrionuevo, (staff IIMT). Ella enfatizó que esta interacción personal es crucial, pues las relaciones forjadas en estos espacios son a menudo el precursor de futuras alianzas y apoyos institucionales del sector privado, vitales para impulsar la investigación traslacional argentina.

El IIMT no solo busca apoyo, sino también desmitificar la ciencia, demostrando que su avance es un motor de desarrollo, salud y bienestar para toda la comunidad. Con este objetivo, y siguiendo la línea de la recaudación de fondos, el Instituto organizó un atractivo sorteo de estadías en Solanas-Punta del Este y Design Suite-Bariloche, cuyos ingresos se destinan directamente a las diferentes líneas de investigación.

La CPN. Lorena Chavez, (staff IIMT), afirmó la necesidad estratégica de estas acciones: «El conocimiento generado debe trascender sus muros. Acercar a los líderes empresariales y a la sociedad las complejidades de la investigación no es solo un acto de transparencia, sino una necesidad para la recaudación. Solo cuando se comprende el impacto social y el potencial innovador de la investigación de un instituto con el prestigio del nuestro, el sector privado se convierte en un socio natural y activo.»

La destacada presencia del IIMT -Universidad Austral-CONICET, en un circuito de golf de alta convocatoria, es una poderosa señal de que la ciencia argentina está lista para salir a buscar el apoyo necesario para transformar el futuro y definirlo.