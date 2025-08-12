La música de las ideas”: llega a Pilar el espectáculo de Sergio Feferovich que mezcla música, humor y participación

El reconocido pianista y director de orquestas Sergio Feferovich presentará su espectáculo “La música de las ideas” el viernes 15 de agosto a las 21 horas en el Teatro Gran Pilar (San Martín 657). Se trata de una propuesta original que combina interpretación musical, humor, interacción con el público y una fuerte impronta didáctica, en una experiencia que ya fue ovacionada en diversos países del mundo. Entradas en venta en la boletería del teatro o en https://www.plateanet.com/obra/28073?obra=SERGIO-FEFEROVICH—LA-MUSICA-DE-LAS-IDEAS_&paso=inicio

Se espera una función “única y especial”, según adelantó el propio Sergio Feferovich en diálogo con Pilar Hoy Noticias, quien ya estuvo en Pilar y destacó la receptividad del público local.

“En esta época de tantas malas noticias, tener un lugar en donde pasarla bien, reírse, aprender, disfrutar… no es poca cosa”, expresó el músico unos días antes del show.

De charla TED a espectáculo internacional

“La música de las ideas” nació como una charla TED luego de que Feferovich fuera convocado tras una presentación televisiva en la que realizaba un recorrido musical con violín llamado “La vuelta al mundo”. Aquella experiencia se viralizó rápidamente, y empresas y organizaciones comenzaron a solicitar charlas similares. Fue entonces que el productor Manuel Martí propuso transformarla en un formato teatral.

Desde entonces, el espectáculo fue presentado en Perú, Uruguay, Chile, México, España y Países Bajos, entre otros países, cosechando una excelente recepción del público.

¿Qué lo hace distinto?

A diferencia de un concierto de piano tradicional, Feferovich no solo toca: también habla con el público, comparte conocimientos, historias y anécdotas con un fuerte componente didáctico y mucho humor. “El humor es fundamental. Cuando te enseñan de manera divertida lo incorporás diferente. La risa relaja y permite aprender sin darte cuenta”, explicó en charla con Pilar Hoy Noticias.

El público no es un mero espectador: participa activamente, canta y responde consignas que el artista lanza desde el escenario. Incluso en algunas funciones se han dado intervenciones espontáneas, como cuando un coro de niñas pidió sumarse al show. “Cada función es distinta. Eso la hace especial”, destacó.

Una propuesta para todos

Feferovich subraya que no es necesario saber de música para disfrutar de la obra. “Es para chicos de cinco años, jóvenes, adultos mayores… todos la pasan bien. Solo hace falta ser humano, sensible, y venir sin prejuicios. Hacemos música juntos y eso siempre genera algo muy lindo”.

Además, adelantó que en Pilar habrá una sorpresa especial preparada para esta función, aunque no dio detalles. “Estoy muy expectante y con muchas ganas de volver”, confesó.

– Teatro Gran Pilar

-Viernes 15 de agosto – 21 hs

– Entradas a la venta en la boletería del teatro

