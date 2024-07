La planta de Minerva Foods en Pilar  recibió la máxima calificación en la auditoría BRCGS que mide los estándares de seguridad alimentaria

Minerva Foods obtuvo en su planta de Pilar, Buenos Aires, la más alta calificación en la auditoría no anunciada de BRCGS (Brand Reputation Through Compliance), llevada a cabo el pasado 13 y 14 de mayo. No sólo logró mantener su certificación en Seguridad y Producción de Alimentos sino que, además, obtuvo la calificación AA+ en la auditoría. La reciente revisión se realizó bajo la novena versión de la norma, que comenzó a regir a partir de febrero de 2023.

La Norma BRCGS utiliza estándares globales y garantiza la seguridad alimentaria, eje fundamental para la compañía en sus procesos y en la producción de sus alimentos. La planta -donde se fabrican las reconocidas hamburguesas Swift-, cuenta con la certificación BRCGS desde hace 7 años y tiene una capacidad media de producción de 1200 toneladas de alimentos por mes.

“Estamos muy orgullosos de haber obtenido la calificación AA+ en la auditoría. El grado “+” refiere a que la misma fue no anunciada. Este reconocimiento es un reflejo de nuestro fiel compromiso con la excelencia en la producción de alimentos y con la seguridad alimentaria”, sostuvo Marisa Gomez, Gerente de Aseguramiento de Calidad de Minerva Foods en Argentina.

El BRCGS es un protocolo diseñado para armonizar los estándares de seguridad alimentaria en toda la cadena de suministro. Entre otros criterios, mide: el compromiso de la alta dirección y el desarrollo de una cultura de seguridad del producto; riesgos significativos para los productos y procesos, para garantizar la seguridad del producto con base en el análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) y un plan de seguridad alimentaria; condiciones ambientales y operativas necesarias para la producción de alimentos inocuos; sistemas de gestión de la calidad para documentar las políticas y procedimientos organizativos y de gestión; requisitos para zonas de producción de alto riesgo, alto cuidado y ambiente de alto cuidado.

“Este logro es el resultado de los rigurosos programas que llevamos adelante, monitoreados por nuestro equipo de Control de Calidad. En Minerva Foods estamos comprometidos en garantizar que cada unidad de la compañía cumpla con los más altos estándares alimentarios y se asegure la calidad y la seguridad en cada etapa del proceso», concluyó Gómez.