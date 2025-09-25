La Provincia de Buenos Aires será protagonista en la Feria Internacional de Turismo

Los destinos turísticos bonaerenses presentarán sus atractivos imperdibles en el espacio exclusivo de la provincia de Buenos Aires, en el evento más importante del sector en Latinoamérica y uno de los cinco más destacados a nivel mundial. La FIT se llevará a cabo desde el 27 hasta el 30 de septiembre, en av. Sarmiento 2704, el Predio Ferial La Rural, C.A.B.A. El público general podrá visitar la exposición los días sábado y domingo de 14:00 a 21:00, mientras que lunes y martes estará abierta de 10:00 a 19:00 sólo para profesionales del sector.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo, participará de la 29° Feria Internacional de Turismo (FIT) con una ambientación sobre la diversidad paisajística de la provincia de Buenos Aires que invitará a un viaje imperdible por las sierras, las playas, el delta, los campos, las lagunas, los ríos y las ciudades. El espacio se podrá conocer a partir de visitas guiadas, donde se presentarán opciones para planificar estadías de cara a la próxima temporada de verano 2025-2026 y con propuestas para todo el año.

En un stand de 840 m2, la Provincia Bonita Argentina (PBA) incluirá una gran barra con degustaciones de los principales manjares del sello Producción Bonaerense, espectáculos de las fiestas populares en el escenario central, juegos en el espacio lúdico ReCreo con premios y atracciones, destacados de los productos Termas Buenos Aires, Vinos Buenos Aires, Bodas Bonitas Bonaerenses, Excursiones y la oferta turística de los 135 municipios para disfrutar del turismo todo el año en toda la Provincia.

Con más de 60 degustaciones que incluyen embutidos y quesos serranos, alfajores y chocolates de la costa atlántica, hongos y trufas que crecen en la tierra bonaerense, dulce de leche, pasteles, torta negra y galleta del campo argentino; el encanto de los sabores de cada región conquistará los paladares.

Este año, la Provincia estará acompañada por 63 destinos turísticos bonaerenses -con atractivos imperdibles que permitirán conocer sitios increíbles para agendar próximos viajes- y por más de 50 prestadores que demostrarán la calidad de servicios y los principales circuitos que ofrece cada lugar de la PBA, y serán protagonistas de las Rondas de Negocios.

Además, el camión promocional de las fiestas populares, ReCreo, tendrá centralidad en el patio de ingreso, donde brindará acceso a la agenda completa de celebraciones.

Durante el evento, quedará demostrado por qué la Provincia Bonita Argentina es el principal destino elegido para vacacionar a nivel nacional: se ubica en el 5to puesto entre las actividades productivas centrales en la PBA. Por eso la promoción del turismo ocupa un rol crucial en la administración del Gobernador Axel Kicillof, a través de distintas políticas públicas de respaldo e incentivo a la actividad turística.

Los principales espectáculos de las Fiestas Populares bonaerenses que impartirán alegría y color en el escenario estarán a cargo de La Chilinga, La Guardia del Mar y las comparsas de Lincoln y San Fernando. En el mismo espacio se desarrollarán charlas y talleres.

“El Turismo es una industria clave en la provincia de Buenos Aires y es por eso que desde el Estado bonaerense trabajamos incansablemente para sostener la actividad con políticas públicas y herramientas que el Gobierno Nacional eliminó”, destacó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa.

El stand de la provincia de Buenos Aires, ubicado con el número 1120 en el Pabellón Nacional, propondrá vivenciar experiencias en sus paisajes, a saborear los productos de cada región, cantar y bailar con las festividades más identitarias, jugar para aprender sobre los destinos, relajar en las termas, aventurar en las excursiones, probar los vinos y conocer las bodegas, participar de charlas sobre las iniciativas que lleva adelante el organismo, y hasta proyectar una luna de miel.

En un momento crítico para el sector, como consecuencia de la política económica nacional, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica acompaña y fomenta el desarrollo y desestacionalización de la actividad turística, incentiva la participación de los 135 municipios en eventos nacionales e internacionales e impulsa la promoción de los atractivos bonaerenses de cara a la temporada de verano 2025-2026.