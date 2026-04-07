La Red de Costureras Solidarias de Pilar entregó útiles escolares en varios comedores y merenderos de la zona

La Red de Costureras Solidarias de Pilar llevó adelante una nueva Campaña de Recolección de Utiles Escolares que entregaron a distintos comedores, merenderos y particulares que más lo necesitaban. Esta campaña de recolección la llevan adelante durante todo el año ya que siempre reciben pedidos de útiles escolares. No sólo reciben mochilas, cartucheras, delantales y útiles escolares varios sino también libros escolares, de lectura, juegos de mesa y material didáctico como así también elementos para talleres de arte. Conocé más en https://linktr.ee/costureraspilar o comunicate por whastsapp al +54 9 11 6742 7635 o en las redes @costureraspilar

Este año no sólo recibieron donaciones sino que también recaudaron fondos con la Feria Solidaria y pudieron comprar útiles para armar algunos kits para aquellos que más lo necesitan.

De esta manera, entregaron mochilas, cartucheras y útiles varios en diversos lugares, entre los que se destacan: la Mesa de Trabajo de TECHO en el Barrio Vicente López, en el Comedor Merendero Todos Somos Uno del Barrio Los Laureles en Presidente Derqui, en el Comedor Nueva Esperanza y en el Comedor Los Patas Sucias de Villa Rosa, en el comedor Los Tronquitos del barrio Los Troncos, entre otros.

Además entregaron a algunos particulares a través de las voluntarias de la Red que están en contacto con aquellos que más lo necesitan.

También entregaron libros escolares y de lectura para espacios donde brindan apoyo escolar como el Centro Comunitario Otro Mundo de Del Viso, el Comedor Merendero Nueva Esperanza de La Pilarica, libros de inglés que se donaron al Comedor Confiar del Barrio San Francisco; al Comedor Merendero Todos Somos Uno del barrio Los Laureles en Presidente Derqui, al Club Municipal Presidente Derqui de la misma localidad; libros infantiles, escolares y de cocina que fueron para el centro comunitario en el Barrio Vicente López, entre otros.

Por otro lado, entregaron material didáctico, juegos de mesa y elementos para los talleres de arte que se llevan adelante en algunas instituciones como el Comedor Nueva Esperanza de Pilarica, La Esperanza de San Antonio de Villa Rosa o Todos Somos Uno de Derqui.

Más info en https://linktr.ee/costureraspilar o por whatsapp al 11 6742 7635 o escribiendo costureraspilar@gmail.com

El trabajo de la Red

La Red de Costureras Solidarias de Pilar es un proyecto colaborativo surgido del trabajo en equipo entre diversas instituciones y un gran número de costureras de todos los barrios de Pilar. Allá por marzo de 2020, cuando comenzaban a surgir los primeros casos de coronavirus en el país y se decretaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un grupo de instituciones y voluntarios se unió con la coordinación de Pilar Emprende para darle nacimiento a la red.

Toda esta gran tarea de trabajo en equipo llevó al proyecto a ser uno de los finalistas del Premio Abanderados de Canal 13 en su edición especial Covid-19.

Durante la pandemia confeccionaron más de 71 mil tapabocas.

Para cada nuevo proyecto, los voluntarios de la red distribuyen los insumos y cada costurera, desde su domicilio confecciona los tapabocas que luego son entregados a instituciones de la zona para llegar a los vecinos que los necesitan.

En su momento se confeccionaron y donaron casi 500 kits de cuidado para un regreso seguro a las aulas. Los kits fueron para niños y contienen bolsita de género, toalla, tapaboca y alcohol en gel o al 70%.

Para Pascuas brindaron talleres de Elaboración de Huevos de Pascuas y donaron huevitos a los niños de barrios carecientes de Pilar.

Brindaron talleres de introducción a la costura en los barrios para capacitar a nuevas emprendedoras textiles y brindarles oportunidades laborales y de crecimiento de sus proyectos.

Los proyectos de la red tratan de fomentar el cuidado del medio ambiente reciclando y reutilizando tela y otros desechos. Fomentamos a los emprendedores en el suprarreciclaje o también conocido como reutilización creativa, se basa en el uso de materiales desechados recuperados para lograr productos que continúen en la economía circular.

Desde el Taller de Confección la Red un grupo de emprendedores confecciona diversos tipos de productos que se venden en ferias y a terceros, y con el dinero recaudado se le paga al emprendedor. Además trabajan para empresas e instituciones confeccionando los productos requeridos como uniformes, bolsos, camisetas, banderas, etc.

Brindan talleres de costura gratuitos y abiertos a la comunidad para capacitar a emprendedores textiles.

Como siempre reciben donaciones de insumos de todo tipo: telas, retazos, hilos, agujas, etc.