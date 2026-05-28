La Red de Costureras Solidarias de Pilar lanzó el “Banco Textil Solidario”

La Red de Costureras Solidarias de Pilar lanzó el proyecto “Banco Textil Solidario”, una iniciativa comunitaria destinada a recibir, recuperar y distribuir telas, máquinas e insumos textiles entre emprendedores y trabajadores del rubro textil de la región. Conocé más en https://linktr.ee/costureraspilar o comunicate por whastsapp al +54 9 11 6742 7635 o en las redes @costureraspilar

Tras el éxito del Registro de Emprendedores Textiles que derivó en una Guía con más de 180 emprendedores, avanzan en este proyecto para seguir fortaleciendo al sector, ahora dotándolos de insumos y herramientas.

El proyecto surge con el objetivo de fortalecer el trabajo artesanal, promover la economía social, la soberanía hogareña y generar oportunidades de producción para familias que desarrollan actividades textiles desde sus hogares. A través de esta propuesta, se busca reutilizar materiales textiles que muchas veces son descartados, transformándolos en herramientas de trabajo y crecimiento para emprendedores locales.

«En un contexto donde muchas familias buscan generar ingresos desde sus hogares, el acceso a materia prima representa una de las principales dificultades para iniciar o sostener emprendimientos textiles artesanales. Frente a esta realidad, surge el proyecto Banco Textil Solidario, una iniciativa destinada a recibir, recuperar, clasificar y redistribuir telas e insumos textiles entre emprendedores de la red», informan desde la Red.

El proyecto promueve la reutilización responsable de materiales, evita el descarte textil y fortalece la economía social mediante la circulación solidaria de recursos. Asimismo, impulsa la soberanía hogareña, entendida como la posibilidad de que las familias generen trabajo, autonomía económica y producción desde sus propios hogares.

El Banco Textil Solidario funciona como un espacio de recepción de donaciones de telas, retazos, hilos, cierres, botones, máquinas y otros insumos vinculados al sector, que luego serán clasificados y distribuidos entre integrantes de la red y proyectos textiles comunitarios.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no solo impulsa el desarrollo económico de muchas familias, sino que también promueve valores fundamentales como la solidaridad, el trabajo en red, la sustentabilidad y la cooperación comunitaria.

“Cada tela puede convertirse en una oportunidad. Detrás de cada emprendimiento hay una familia, un proyecto de vida y muchas ganas de salir adelante. El Banco Textil Solidario busca acompañar y fortalecer esos procesos”, expresaron desde la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

Desde la Red anuncian las fechas, horarios y lugar de lo que denominan «Suelta de Retazos». Es un encuentro donde las emprendedoras se acercan para llevarse lo que deseen para sus proyectos personales y emprendimientos propios.

Todo esto sin perder el foco en lo solidario, quienes retiran insumos del Banco se suman como voluntarias para confeccionar productos para donar. Ya hicieron mantitas y sabanitas para la Maternidad Nuestra Señora del Pilar; ahora están haciendo cuellitos, gorros y ropa de abrigo en el marco de la Campaña #FríoCero; confeccionaron toallitas y bolsitas para el proyecto «Puntadas de Cuidado, Sonrisas de Futuro»; entre otros trabajos solidarios.

Tamara es una de las voluntarias que asistió con su bebé a las tres sueltas que ya tuvieron lugar «feliz y muy agradecida por cada suelta, pude ir a las 3 y me sorprende cada cosa que encontré y también poder hacer cosas para otros y que se regale me re gustó y me motiva a más, también que gracias a está ayuda voy a emprender y es una ayuda enorme no gastar en telas, animo a que vayan, gracias por está oportunidad, bendiciones para todas»

«Ya logramos grandes resultados, como la apertura de un Taller de Costura en el Barrio Champagnat en la casa de una vecina; otra voluntaria que con las telas donadas está haciendo disfraces para vender y alquilar; emprendedoras que utilizan las telas para hacer almohadones, ropa para sus familias y para vender, y mucho más», adelanta la Lic. María Fernanda Ipata, fundadora y coordinadora de la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

María José también cuenta su experiencia: «fui por primera vez a buscar retazos y me vine re contenta. La verdad, la calidez y la buena onda con la que atienden se siente muchísimo. Sólo las que amamos coser sabemos lo que significa que te regalen tela. Capaz para otros son solo retazos, pero para una costurera es material para crear, distraerse, hacer algo lindo y hasta darse una mano. Una llega a casa y ya empieza a imaginar qué puede hacer con cada pedacito. Y además de eso, también me hizo bien salir un poco, compartir un rato y conocer gente linda, porque a veces una vive muy metida en su rutina y estos espacios hacen bien al alma. Gracias de corazón por lo que hacen».

«Además, gracias al trabajo de una voluntaria, se sumaron adultos mayores a colaborar como Reynaldo que ayuda a enrollar totora, dividir las bobinas de hilos en más pequeñas y mucho más. O Irma a la que le llevaron una silla, telas e insumos para volver a utilizar su máquina de coser abandonada», completa Ipata.

Asimismo, el proyecto apunta a fomentar la soberanía hogareña, entendida como la posibilidad de generar trabajo, producción y autonomía económica desde el hogar, fortaleciendo especialmente a mujeres emprendedoras y trabajadoras textiles.

La Red invita a particulares, empresas, talleresy comercios textiles a sumarse mediante la donación de materiales e insumos que puedan tener una segunda vida productiva.

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