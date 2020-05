La SCIPA denuncia «extremo riesgo comercial» en Pilar

La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) continúa reclamando al intendente Federico Achával «una real ayuda del estado, tanto nacional, provincial y municipal» como lo indica en un Comunicado de Prensa emitido por la Comisión Directiva.En el texto, la institución asegura que «la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar, comunica al señor intendente que ante la imposibilidad de la reapertura de los comercios, la carente reactivación de los mismos, debido a que la venta on line no es significativa, y la desprotegida situación ante las Grandes Superficies, es que nos vemos en una situación de extremo riesgo comercial. Sumado a los grandes costos de mantener impositiva y administrativamente nuestros comercios como lo exige el Municipio, La Provincia y Nación, se nos hace imposible seguir sosteniendo esta situación».

Por estas razones, la institución solicita nuevamente:

• La Eximición de la Tasa municipal de Seguridad e Higiene y la de Publicidad y Propaganda por el tiempo de 180 días.

• Reconsideración de las patentes municipalizadas que han sido recibidas con aumentos mas que significativos.

Además solicitan se pida al gobierno bonaerense la eximisión del pago de Ingresos Brutos, como así́ también las retenciones bancarias correspondientes a dicho impuesto por el termino de 180 días y que implemente con la Nación los impuestos concernientes a la actividad:

• Con relación a las cargas patronales se nos mantenga por 180 días la eximición de las mismas en un 100%.

• Aumentar el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la producción (ATP) al 100%, para cubrir la totalidad del pago de nuestros empleados.

Por otro lado, seguran que «muy pocos han logrado llegar a las ayudas económicas anunciadas. Dejamos debidamente establecido y aclarado que corre riesgo nuestra única fuente de ingresos y mantenimiento de nuestras familias».

A la vez que aseguran «gran parte de los emprendedores, comerciantes y pymes de los rubros declarados no esenciales, no han sido beneficiados por la ayuda del estado y creemos que los solicitado es de extrema urgencia, ya que ninguno podrá afrontar los pagos de las tasas e impuestos porque la falta actividad comercial no se lo permite».

Para finalizar solicitan en carácter de urgente una respuesta. «Necesitamos con suma urgencia una respuesta, ya que consideramos, como lo hemos expresado anteriormente, la situación es desesperante».