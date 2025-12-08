La SCIPA difunde una Carta Abierta al Intendente por la tasa de protección ambiental

La Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) difundió una carta abierta al intendente de Pilar Federico Achával con el objetivo de manifestar su preocupación y firme rechazo a la reciente implementación de la denominada Tasa de Protección Ambiental dispuesta por la Ordenanza Tarifaria 2026 (Decreto 1661/2025), que establece una alícuota del 2% y 0.98% del ticket en la compra total para determinados rubros comerciales del distrito.

CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE PILAR



Ref.: Tasa de Protección Ambiental – Ordenanza Tarifaria 2026

Señor Intendente del Municipio de Pilar

Dr. Federico Achával

Presente

De nuestra mayor consideración:

Desde la Comisión Directiva de SCIPA, Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pilar, con 79 años de trayectoria en representación del empresariado local, nos dirigimos a Usted con el objetivo de manifestar nuestra profunda preocupación, y a la vez nuestro firme rechazo, frente a la reciente implementación de la denominada Tasa de Protección Ambiental dispuesta por la Ordenanza Tarifaria 2026 (Decreto 1661/2025), que establece una alícuota del 2% y 0.98% del ticket en la compra total para determinados rubros comerciales del distrito.

Consideramos que esta medida, adoptada sin la debida consulta institucional y sin instancias de diálogo previo con las entidades representativas del sector privado, constituye un serio retroceso en términos de previsibilidad fiscal, sostenibilidad económica y articulación público-privada.

IMPACTO NEGATIVO DIRECTO E INDIRECTO

A través de múltiples relevamientos entre nuestros asociados, hemos detectado un claro consenso sobre el impacto negativo que esta Tasa generará en diversos sectores económicos:

Incremento de costos no trasladables al precio final, especialmente en un contexto de contracción del consumo y recesión.

Pérdida de competitividad frente a municipios vecinos como Escobar, Malvinas Argentinas y Benavídez, donde los comerciantes comenzarán a migrar sus compras mayoristas.

Distorsión tributaria, al implicar una forma de doble imposición sobre actividades ya gravadas.

Ausencia de contraprestación concreta, ya que no se ha explicado ni justificado de forma detallada el destino de lo recaudado ni las acciones ambientales específicas a implementar en materia ambiental, conforme surge de la Ordenanza.

Esta situación genera, además,un quiebre en la cadena de circulación del dinero dentro del distrito, afectando directamente al entramado económico local, al empleo y al desarrollo de proveedores, todos factores clave para la estabilidad del ecosistema económico de Pilar.

FALTA DE PARTICIPACIÓN Y PREVISIBILIDAD

Lamentamos profundamente que una decisión de este calibre no haya sido objeto de consulta institucional con SCIPA,como corresponde en un modelo de gestión moderno y participativo.

Nos enteramos por los medios de comunicación, lo cual representa una desvalorización del rol de las cámaras empresarias y una fricción en el espíritu de colaboración que siempre intentamos sostener.

PEDIDO DE REVISIÓN

No cuestionamos la necesidad de políticas que promuevan la protección ambiental.

Pero cualquier medida que implique una carga económica adicional en cabeza de los consumidores debe estar acompañada de:

Un diálogo genuino con el sector privado.

Un estudio de impacto económico.

Un plan de implementación transparente, con objetivos medibles.

La garantía de que lo recaudado se destine exclusivamente a fines ambientales, con control ciudadano.

CONCLUSIÓN

Señor Intendente, desde SCIPA solicitamos formalmente la revisión de esta ordenanza, o bien la apertura inmediata de una mesa de diálogo institucional para encontrar alternativas que no afecten el desarrollo económico local.

Esta medida impacta de lleno en los bolsillos del ciudadano pilarense a quien debemos proteger para que siga comprando en nuestro distrito, toda vez que, de no revisar esta Ordenanza, migrarán a otras localidades tratando de eludir este gravamen.

Reiteramos que valoramos muchas de las obras y mejoras realizadas en su gestión, que han sido reconocidas oportunamente por nuestra entidad.

Pero esta medida, lejos de proteger el ambiente, amenaza con frenar el consumo, el comercio y el empleo.

Aún estamos a tiempo de rectificar el rumbo.

Le enviamos esta nota abierta dado que la solicitud de entrevista y su eventual concesión demorará, seguramente, un tiempo usual y, todo se agrava teniendo como antecedente que el Ministro de Economía de la Nación llamó públicamente a “no comprar nada en Pilar”(que rechazamos dicho comentario profundamente) con motivo de esta alícuota del 2%, repercutiendo este llamado en todo el segmento comercial e industrial del distrito a quienes representamos.

Le saludamos y quedamos a disposición para colaborar activamente en la construcción de soluciones superadoras.

Atentamente,