La Universidad Austral recaudó más de 320 millones de pesos para su Fondo de Becas

En el cierre de la 7ma campaña a beneficio del fondo de becas, la Universidad Austral recaudó más de $320.000.000, gracias al aporte de una gran comunidad de empresas, organizaciones, personas y el Círculo de Mecenas Austral, todos comprometidos con la educación. La cena se llevó a cabo en Madero Walk (CABA) y contó, además, con la presencia de importantes referentes de la educación, funcionarios y personalidades de la política y la cultura de nuestro país.

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, agradeció la participación de toda la comunidad que brindó apoyo a la campaña de recaudación y manifestó: «Este es evento para compartir la preocupación común por mejorar la educación en nuestro país, en todos sus niveles, y particularmente la accesibilidad a la educación superior, habida cuenta del impacto positivo que tiene como factor de transformación en general y de movilidad social en particular. Las brechas entre los que más tienen y los que menos no dejan de crecer. Gracias por confiar en este sueño –que no tiene vuelta atrás– y que ustedes colaboran para hacerlo realidad: el de ayudar a cambiar lo que nos duele pero que amamos, transformando personas con una educación de calidad y con valores, dando oportunidades a todos».

La cena de este año contó la presencia del ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos; el secretario de Educación, Carlos Torrendell; la presidenta de la Academia Nacional de Educación, Paola Delbosco; el senador Wado de Pedro, el diputado Daniel Arroyo, y Juan Manuel Abal Medina, entre otras destacadas personalidades de la política y la cultura que asistirán a la cena en apoyo a la generación de más oportunidades en educación. Nuestro graduado y periodista de TN Gonzalo Aziz fue el conductor de la velada y dialogó con dos de los invitados de la noche: el ministro Francos y, luego, con el economista Claudio Zuchovicki.