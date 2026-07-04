La UTN Facultad Regional Delta abre las inscripciones para las carreras de Ingeniería del Ciclo 2027

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Delta abre el primer período de inscripción para los aspirantes a ingresar a ingenierías en el ciclo lectivo 2027.

Esta primera instancia estará habilitada hasta el próximo 20 de julio inclusive y corresponde al Curso Cuatrimestral del Seminario Universitario de Nivelación (SUN). El trámite está destinado tanto a jóvenes que se encuentren cursando el último año de la escuela secundaria como a aquellas personas que ya hayan completado sus estudios medios.

Las autoridades de la Facultad Regional Delta recordaron que el Seminario Universitario es de carácter obligatorio y presencial y se cursa en la sede de Campana, abarcando las asignaturas de Matemática, Física e Introducción a la Universidad.

Inscripción Online: Con el objetivo de facilitar el proceso a los interesados, la inscripción se realizará de manera completamente online.