La XII Semana del Emprendedor Pilarense ya tiene su agenda confirmada a partir del lunes 17

Pilar Emprende dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollarán en el marco de la XII Semana del Emprendedor Pilarense que tendrá lugar del 17 al 24 de noviembre próximo con actividades abiertas y gratuitas durante toda la semana como resultado de un trabajo colaborativo entre el Estado Municipal, empresas, emprendedores, universidades, cámaras e instituciones. La agenda completa puede visulizarse en www.pilaremprende.com.ar/sep2925 . Conocé más en este link https://linktr.ee/semanadelemprendedor Más info por whatsapp al 11 6742 7635 o escribiendo a contacto@pilaremprende.com.ar

Invitan a sumarse al Grupo en Whatsapp para no perderse de nada https://chat.whatsapp. com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43

Agenda 2025

Desde cada link o ingresando en https://linktr.ee/semanadelemprendedor podrás inscribirse a la actividad que deseen asistir.

Lunes 17 – 10 hs. Charla sobre Tributo Simple. Presencial en Centro Municipal de Formación Profesional (San Martin 873. Pilar Centro)

Organiza Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Pilar

Lunes 17 – 14.30 hs Webinar «Aprendé cómo escalar tu negocio al mundo online» Vía Zoom. Inscribite aquí https://forms.gle/qYKMpiX4FkjNLA9f9

Organiza Tiendanube

Martes 18 – 9 hs Desayuno gratuito «Claves para Competir y crecer«. Vía Pilar. SE EMITIRÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA. Inscribite aquí https://forms.gle/iAUFQrXmDmHxSDJ76

Organiza Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar. Más info https://linktr.ee/cpymepilar

Martes 18 – 13.30 hs Mercado de la Economía Popular en el Paseo Toro de Presidente Derqui

Organiza Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar. Más info y contacto https://www.instagram.com/economiapopularpilar/

Martes 18 – 19 hs Webinar: Las 3 Palancas del Éxito en Proyectos: Comunicación, Planificación y Confianza. El webinar tiene un Valor Simbólico de $6000 (¡con impacto social colaborando con la Red de Costureras Solidarias de Pilar!) Inscripción aquí https://forms.gle/RLaXvDSg8zG4CBrdA

Organiza Elizabeth Farías Consultoría Laboral. Más info elizabethfarias.consultoria@gmail.com

Miércoles 19 – 10 hs Ronda de Networking y Expo de Empresas y Emprendedores en la UTN del Parque Industrial de Pilar.

Coordina esta actividad Pilar Emprende con el apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar; con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA). Actividad con invitación previa

Miércoles 19 – de 19 a 20 hs. Emprendedores en «Un espacio donde la palabra Transforma» con la Marca Personal ❤ MK y el equipo de producción una hora para que los emprendedores cuenten su historia por Views Streaming.

Contactate con Marianela y acuerdan detalles https://wa.me/+5491123955797

Organiza Marianela Koprivsek conductora del programa «Un espacio donde la palabra Transforma» por Views Streaming. Más info y contacto https://www.instagram.com/koprivsekm/

Jueves 20 – 11 hs. Webinar Inteligencia Artificial ¿Cómo aumentar las ventas?

INSCRIBITE AQUÍ https://forms.gle/BRsG4b3aEcvtJ9T77

Organiza Universidad Siglo 21 CAU Pilar y TOM

Jueves 20 – 16 hs Charla virtual «Cómo calcular costos sin volverte loco»

Inscribite aquí https://forms.gle/wH3jL6F5sYwk8PDZ9

Organiza Patricia Cecchini.

Viernes 21 – 11 hs «Taller Virtual Práctico para potenciar la comunicación emprendedora»

Inscripción gratuita aquí https://forms.gle/hcsvGnKVKqPgSZo88

Organiza Lucía Ilari de Educatoria

Sábado 22 – 11 hs Charla gratuita «El secreto de amarte empieza hoy»

Inscribite aquí https://forms.gle/APwz2LUFZTqV1hju9

Organiza Daniela Caballero de Alma Bienestar Holístico. Más info y contacto https://www.instagram.com/almabienestarholistico/

La agenda es coordinada por Pilar Emprende @pilaremprendeok

Todos los detalles en www.pilaremprende.com.ar/sep2025

Las actividades son abiertas y gratuitas, quienes deseen colaborar, podrán hacerlo con la Red de Costureras Solidarias de Pilar para continuar capacitando a emprendedores textiles. Podrán realizar una transferencia a voluntad al alias pilaremprende Conocé más de la labor de la Red en https://linktr.ee/costureraspilar

Ya se sumaron, entre otros, la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), la Universidad Siglo 21, la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN), Tiendanube, la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, la Organización Internacional para la Educación Permanente, la Academia Identidad Argentina, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar, el Centro de Formación Profesional N° 405 de Del Viso, el Centro de Formación Integral «Rosa Voet», el CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer), la Escuela Especial 504 de Del Viso, el Colegio Chesterton.

SPONSORS COLABORATIVOS 2025

CÁMARAS Y ORGANISMOS

ASEA (Asociación de Emprendedores de la Argentina)

Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar

CEPIP (Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar)

Programa Compre Pilar

Programa Hecho en Pilar

SCIPA (Cámara de Comercio de Pilar)

Secretaría de Desarrollo Económico de Pilar

Subsecretaría de Economía Popular de Pilar

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN

Academia Identidad Argentina

Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral

CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer)

Centro de Formación Integral N° 1 Rosa Voet

Centro de Formación Profesional N° 405 Del Viso

Colegio Chesterton

Escuela Especial 504 de Del Viso “Nuestro Encuentro”.

Organización Internacional para la Educación Permanente

Punto Kennedy Pilar

Universidad Austral

Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN)

Universidad Siglo 21 (Pilar)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN Parque Industrial)

ONG´S

Comedor Confiar

Chip Empresaria

Fundación Casa Grande

Mujeres en Acción

Pilares al Mundo

Red de Costureras Solidarias de Pilar

MEDIA PARTNER

A la Mañana Tangos. Programa radial

Café de Ideas FM Fénix

Diario Resumen de Pilar

El Magazine de Eva

El Termómetro Informativo

FM Jol 106.1

Pilar de Todos

Pilar Hoy Noticias

Radio X Pilar FM 100.3

Un espacio donde la palabra Transforma con la Marca Personal MK

Views Streaming

Visit Pilar

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

Ahora Bambu

Alma Bienestar Holístico

Alma Fértil

Arándano

Aroma a Campo by Carina Di Caro ®️

B&B Consultores de Seguros

Blueeberryart

Boleto Dorado

Chispadivina.om

Clau Bio

Decoando.ar

Elizabeth Farias Consultoría Laboral

Eventos Pilar

FUC FABRICANTES UNIDOS DEL CALZADO

Gestoría Montoya

Grupo Zenkai

JUST de Azurmendi Maria Alejandra

La pipetua

Librería y Uniformes Marisa

LPG Inmobiliaria de Lorena González

MKT Marketing Activa

MSG CONSULTING

Puro Bienestar

RHIS Consultoría en Gestión del Cambio

Terra Software

Tiendanube

VG Language Service

Victoria Bread Catering

Vilma Cocinera de Mascotas

Vym equipamientos

COMUNICA

Quásar Comunicación Digital y Prensa

Acerca de la Semana del Emprendedor Pilarense

Cabe recordar que en 2014 por iniciativa de la entidad local PILAR EMPRENDE se aprobó la Ordenanza Municipal 504/14 que instituye la «SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE» la tercera semana hábil del mes de noviembre, en concordancia con lo asumido por países de todo el mundo desde el 2008 que se celebra la Semana del Emprendimiento Global (GEW), la celebración más grande del mundo de los innovadores y creadores de empleo que lanzan nuevas empresas que dan vida a las ideas, impulsan el crecimiento económico y amplían el bienestar humano. Durante una semana cada noviembre, GEW inspira a personas de todo el mundo a través de actividades locales, nacionales y globales diseñadas para ayudarles a dar el siguiente paso en su viaje empresarial.

Los Temas clave para 2025 tendrán un enfoque en las siguientes categorías:

Inteligencia Artificial (AI) y Automatización: explora cómo la Inteligencia Artificial y la automatización están transformando negocios y startups.

Redes Sociales e Influencers: monetización, construcción de marca personal y estrategias en redes sociales.

Gaming y Entretenimiento Digital: crea, conecta y monetiza en el mundo de los videojuegos, el streaming y los esports.

Fintech y Aseguradoras: conocé lo último en pagos digitales, banca inteligente y tecnología para seguros.

Educación (EdTech): descubre cómo la tecnología está revolucionando la educación con nuevas metodologías y plataformas.

Marketplaces y E-commerce: estrategias prácticas para escalar negocios locales a través del comercio electrónico y plataformas digitales.

Regulaciones y Gobierno: aprende sobre leyes, normativas fiscales y el marco ideal para formalizar y expandir tu startup

Computación Cuántica y Big Data: tendencias en seguridad digital, análisis de datos y tecnología de vanguardia.

«Durante estos días se busca trabajar colaborativamente con el objetivo de conectar a los emprendedores con posibles colaboradores, socios, mentores e incluso inversores o acercarles posibilidades de financiamiento, presentándoles nuevas oportunidades de crecimiento», anticipa la Lic. María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende.

Del 17 al 24 de noviembre, el mundo celebrará la Semana Global del Emprendimiento (GEW), un evento que se realiza de manera simultánea en más de 200 países, 10 millones de personas participan de más de 40.000 eventos.

Un año más Pilar se suma con la SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE.

Se trata de un movimiento global que involucra a emprendedores, inversores, responsables de políticas, investigadores, organizaciones de apoyo y otros que colaboran para promover el crecimiento económico y la innovación en más de 200 países de todo el mundo.

Pilar Emprende es miembro de este movimiento https://www.genglobal.org/org/pilar-emprende

Además, convocan a la comunidad toda a que sumen una actividad de interés para emprendedores. La misma deberá realizarse del 17 al 24 de noviembre de manera presencial o virtual y formará parte de la agenda general que puede verse en https://pilaremprende.com.ar/sep2025/ Los interesados podrán sumar su actividad aquí https://forms.gle/UojPoW43SniK9Xhz8

Por otro lado, los organizadores crearon un grupo de difusión en Whatsapp para que los emprendedores no se pierdan de nada. Pueden sumarse aquí https://chat.whatsapp.com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43 o escribir al +54 9 11 6742 7635

Acerca de Pilar Emprende

Conocé más en https://linktr.ee/pilaremprende

Pilar Emprende es un espacio independiente que busca otorgarle valor a los proyectos de emprendedores de la zona, acompañarlos en su puesta en marcha y disfrutar en equipo de los objetivos cumplidos

Para cumplir con su misión, brindan herramientas, espacios de networking, capacitaciones, tips, noticias, consultoría y todo lo que necesita el emprendedor para crecer y conformar un sólido ecosistema emprendedor.

Pilar Emprende es un espacio pensado por emprendedores para los emprendedores de Pilar que brindan oportunidades para crecer con su proyecto

Se trata de un espacio compuesto por profesionales voluntarios, emprendedores, que tiende a la participación de todos los emprendedores y cuya acción se materializa en diversos eventos como ferias, encuentros, capacitaciones, consultorías, espacios de networking, entre otros.

La razón de ser, la misión, es proporcionar al sector Emprendedor herramientas y conocimientos que le permitan desarrollar su propio emprendimiento e incorporar competencias que deriven en su mejora continua.

Desde la institución buscan fomentar el autoempleo y la sustentabilidad de los proyectos contribuyendo a la generación de valor económico en la sociedad a través de la creación y sostenimiento de un ecosistema emprendedor. Aspiran a ser un canal de comunicación entre los emprendedores y entre las instituciones y organismos dedicados a ellos

También cuentan con un grupo de consultores independientes que acercan su saber a los emprendedores, generándose una comunidad donde la información se comparte de forma exponencial y viral