Librería y Uniformes Marisa cumplió 40 años consolidándose como uno de los líderes del mercado de zona norte

Librería y Uniformes Marisa celebró sus 40 años con una producción de fotos con chicos que puede verse en sus redes sociales para celebrar el Aniversario y el crecimiento sostenido de la empresa con la incorporación de nuevos colegios durante este 2025 consolidándose como uno de los líderes del mercado de zona norte. Su local está ubicado en La Esperanza Golf Club 1400 y también posee su tienda virtual en https://libreriamarisa.mitiendanube.com/

De esta manera, la empresa familiar de Pilar se prepara para un 2026 lleno de nuevos desafíos.

Ya confirmaron su participación en el mes de febrero del Congreso de Educación organizado por el Polo Educativo Pilar con un protagonismo aún mayor al logrado este año.

También se encuentran trabajando en un chatbot para poder hacer toda la compra por whatsapp de manera automática y así facilitar el proceso a sus clientes. Esto se suma a la página web que sigue modernizándose para ofrecer una mejor experiencia de compra y logística de entrega.

Cabe recordar que Librería y Uniformes Marisa combinó el envío nacional con la opción de retiro local en Pilar y también la entrega en lokers en los mismos colegios.

Actualmente, los lockers se encuentran en colegios como New Zealand, Global School, Wellspring, Chesterton y Gaudí, y los pedidos se pueden retirar en 24 horas en el local o en los lockers, o recibir por correo en 72 horas, lo que garantiza inmediatez y comodidad para las familias.

Y seguirán trabajando para consolidar los colegios con los que trabajan e incorporar más instituciones educativas de la zona.

Todo el trabajo de digitalización y modernización de un «comercio de barrio» permitió ampliar la red de colegios atendidos, pasando de cuatro colegios en 2022 a diez en 2025, incluyendo nuevos clientes como Global School, Colegio Chesterton, Arrayanes, Gaudi, Oakhill y Wellspring. Cada colegio trabaja bajo la misma metodología: los pedidos se realizan principalmente a través de la web, con soporte ocasional por WhatsApp, y la facturación es automática apenas se concreta la compra. Este sistema garantiza transparencia, control de stock y disponibilidad de talles y productos, todo en tiempo real.

Durante 2026 también planean afianzar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que viene haciendo, llevando la Educación Financiera a los colegios, entre otras iniciativas.

Este nuevo aniversario refleja cómo la empresa combina tradición y tecnología: la experiencia acumulada durante más de 40 años y el contacto cercano con familias y colegios se complementa con herramientas digitales que aseguran eficiencia, rapidez y control. La historia de Librería Marisa demuestra que, incluso frente a crisis inesperadas como la pandemia, es posible adaptarse, innovar y crecer, sin perder la cercanía y la calidez que caracterizan al comercio familiar.

Desde mediados de los años 80, Librería y Uniformes Marisa se convirtió en un referente en Pilar, combinando tradición y atención personalizada con un fuerte espíritu de innovación. Fundada por Marisa Pujalte, la empresa comenzó confeccionando uniformes para el colegio vecino, St. Catherine’s Moorlands, y con dedicación y compromiso fue creciendo, primero en el living de su casa y luego en su propio local ubicado en La Esperanza Golf Club 1400, Manuel Alberti. Durante más de cuatro décadas, la familia Marisa ha sabido adaptarse a los cambios y superar crisis, siempre con el objetivo de brindar un servicio de calidad a las familias y colegios de la región.

Más información y redes sociales en https://linktr.ee/libreriamarisa