Llega el Paz Martinez al Teatro Gran Pilar

La música romántica vuelve a vibrar en Pilar con la voz inconfundible de Paz Martínez, un artista que ha sabido conquistar generaciones con sus letras cargadas de emoción. El Último Romántico se estará presentando en el Teatro Gran Pilar ubicado en San Martín 657 el próximo 15 de noviembre a las 21:00 hs. Entradas en venta por Plateanet (https://www.plateanet.com/obra/32823?obra=PAZ-MARTINEZ—EL-ULTIMO-ROMANTICO_&paso=inicio) o en la boletería del Teatro (San Martín 657).

El valor de estas va desde $35.000, siendo las más baratas aquellas con butacas que tienen ubicación en el primer piso, hasta $50.000 las que cuentan con mayor cercanía al escenario. Será una cita imperdible para los amantes de la buena música y las historias contadas en canciones.

El cantante tucumano regresa a los escenarios para interpretar un gran número de éxitos que nos han hecho bailar por cinco décadas. Cuenta con un considerable repertorio de obras, aproximadamente 500 canciones de su autoría, grabadas por él y otros artistas. Con letras que caracterizan su carácter sensible y romántico, es reconocido a nivel tanto nacional como internacional, con un gran listado de admiradores, como Miranda, Valeria Lynch, Paloma San Basilio, e incluso la mismísima Madonna.

Su carrera comenzó en el año 1975 cuando fundó una agrupación de música pop, género que siguió trabajando posteriormente como solista. El Trío San Javier fue conformado por Pedro Favini, José “Pepe” Ragone y Paz Martínez, quien en 1982 se abrió de la banda para dar inicio a su trayectoria como solista, dando vida a grandes hitos como “Amor Pirata”, “Qué Par de Pájaros”, y “El Cielo con las Manos.

El artista cuenta con varias distinciones, entre ellas, dos premios Martín Fierro (por los temas de las telenovelas «Padre Coraje» y «Mujeres de nadie»). También ha sido galardonado con premios como el Billboard y el Premio Magazine por su trayectoria. Además, fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura para la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportunidad el Teatro Gran Pilar será la sede del recital, espacio cultural que se ha consolidado como uno de los más importantes de la ciudad. Con una capacidad de 700 espectadores, son pocos los fanáticos que podrán estar presentes en el íntimo show del gran Paz Martinez, y las entradas parecen agotarse rápidamente, reflejando la emoción y expectativa que genera la vuelta del cantante.