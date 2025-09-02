Los Endos traen la música de Genesis & Phil Collins y Pilar

El próximo Sábado 13 de Septiembre a las 21 horas en El Teatro Gran Pilar (San Martín 657) se presentarán Los Endos, una banda argentina que recrea la música de Genesis & Phil Collins, interpretando con precisión clásicos y éxitos de la mítica banda inglesa, como así también los memorables trabajos en solitario de su legendario baterista y cantante: Phil Collins. Entradas en Plateanet o boletería del teatro. WhatsApp al: 11 8059-2024

Movidos por el deseo de mantener vigente y acercar la música de Génesis & Phil Collins a rincones donde ellos no han podido llegar en vivo, la versatilidad de Los Endos hace que presenciar un show resulte un emocionante viaje musical por ese amplio y rico universo musical comprendido entre las décadas de los 70, 80 y ‘90, haciendo hincapié en la música que se transformó en la banda sonora de la década del ‘80. Los Endos reúne en su show diferentes climas y momentos musicales, alternando pasajes emblemáticos del rock progresivo con los más grandes éxitos de los años ‘80, cuando Genesis & Phil Collins disfrutaron de sus picos más altos de popularidad, llenando estadios, obteniendo numerosos éxitos de ventas y recibiendo diversos galardones.