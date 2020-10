Los gastronómicos marcharon para pedir la vuelta de la actividad en Pilar

En la tarde de este miércoles, tal como estaban convocando, los gastronómicos se manifestaron en el km 50 de Pilar, reclamando el regreso de la actividad en el distrito con las medidas de cuidado correspondientes.

La protesta tuvo lugar en el puente del kilómetro 50, donde se congregaron cerca de 200 personas, entre comerciantes locales y el apoyo del Sindicato de Gastronómicos, que aportó una columna de manifestantes que marcharon sobre la Panamericana. De la misma manera, hubo respaldo de otros sectores sindicales, como los gremios de Empleados de Comercio e incluso Trabajadores Rurales, con la presencia de dirigentes ligados a Cambiemos, entre ellos Gustavo Canario González, Silvana Aguilar y Jorge Herrera.



La manifestación también incluyó la presencia de banderas argentinas, carteles con consignas como “Queremos trabajar” y hasta mesas con sillas al revés, símbolo de la paralización del sector.

Los gastronómicos siguen insistiendo en la vuelta de la actividad con protocolos y controles. Son miles las familias que dependen de la actividad. Ya varios locales cerraron sus puertas de manera definitiva.

La medida estaba pensada para el domingo último, pero ante las versiones de que la provincia y por ende el Municipio habilitaría el take away plus quedó desestimada. Como esto no ocurrió volvieron con el reclamo.