“Los Mosqueteros del Rey” llega al Teatro Municipal Miguel Ángel Alonso

El Teatro Municipal Miguel Ángel Alonso continúa afianzándose como uno de los principales espacios culturales de Pilar, con una programación que apuesta al teatro independiente, la música y las propuestas para toda la familia. En esta oportunidad, el sábado 21 de febrero a las 21.00 horas, subirá a escena con entrada libre y gratuita “Los Mosqueteros del Rey”, una comedia del grupo Quijotes Teatro que promete una noche cargada de risas y situaciones inesperadas.

Las entradas se pueden reservar y retirar en la Boletería del Teatro ubicado en Pedro Lagrave 725 de lunes a viernes de 9 a 20 horas o hasta agotar capacidad. Para más información dejamos a disposición las redes del sitio @teatro_angelalonso.

La obra propone una versión disparatada, accidentada y absolutamente absurda de la clásica novela de Alejandro Dumas. Lejos de buscar una adaptación tradicional, la puesta juega con el propio hecho teatral a partir de cuatro actores que intentan contar la historia de los tres mosqueteros más renombrados de París, pero desde el comienzo todo parece salir mal.

Entre cambios de personajes, equivocaciones, accidentes y enredos que se multiplican, los intérpretes deberán sortear un verdadero caos escénico. Sin embargo, a pesar de los imprevistos y del desastre que se desencadena, no abandonarán su objetivo, llegar al final de la historia cueste lo que cueste.

La comedia se apoya en el humor físico, el juego actoral y la complicidad con el público, construyendo un espectáculo dinámico, ingenuo y lleno de ritmo. El resultado es una experiencia teatral fresca que invita a dejarse llevar por el absurdo y disfrutar del encanto de lo imperfecto.

“Los Mosqueteros del Rey” se presenta como una excelente opción para quienes buscan una salida cultural distinta y accesible en la ciudad. La función será con entrada libre y gratuita, y desde la organización recomiendan reservar con anticipación para asegurar lugar.

Una noche de espadas, enredos y carcajadas espera a los espectadores en el teatro municipal. El telón está listo para levantarse.