Los vecinos de Pilar puede adquirir pasajes en tren de larga distancia en la estación

Ya se inició la venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia en las estaciones terminales de Retiro y Constitución, dentro de las estaciones con venta habilitada está la estación local de Pilar FFCC San Martín, donde de lunes a viernes de 8 a 13 y de 13:30 a 19 hs, están habilitadas más de 30 estaciones para la venta de boleto en todo el AMBA.

Más información: https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/pasajes-larga-distancia/puntos-de-venta1 / @trenes argentinos

Los pasajes se pueden adquirir de dos modos: de forma presencial en las boleterías de las estaciones, y de forma online a través de la web oficial, donde se puede acceder a un 10% de descuento. Además, los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento y las personas con discapacidad tienen el derecho a un pasaje sin cargo presentando DNI y certificado de discapacidad.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, mencionó: «desde el sábado se ponen a la venta los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano» y que se adoptará «una nueva modalidad para la adquisición de los tickets».

En ese sentido detalló que «en el AMBA, por ejemplo, hay más de 30 estaciones habilitadas, además de Retiro y Constitución”, y destacó que “se pueden comprar también en Once, Temperley, Haedo, Alejandro Korn, La Plata, en la estación Urquiza del Mitre y en Tigre, San Miguel, José C. Paz, Pilar y Tapiales».

«Los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución» Martín Marinucci.



En cuanto a la nueva modalidad de venta, Marinucci reiteró que : «Los pasajeros podrán adquirir su boleto con anticipación y en el momento de realizar la operación, recibirán un comprobante de reserva, que luego tendrán que confirmar entre 72 y 24 horas antes, para poder viajar» y anticipó que «en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha».