Lotería Familiar solidaria en Pilar: una tarde para ayudar a quienes ayudan

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones solidarias que benefician a distintas instituciones de la comunidad, el próximo sábado 1° de agosto a las 15.30 se realizará una Lotería Familiar a beneficio de la Comisión Solidaria del Pueyrredón Country Club.

El encuentro tendrá lugar en el SUM del Pueyrredón CC, ubicado en el kilómetro 48,5 de la Panamericana, y convoca a vecinos, familias y amigos a participar de una jornada recreativa con un fuerte espíritu solidario.

Los organizadores informaron que los cartones ya pueden adquirirse de manera anticipada. El valor es de $8.000 por seis cartones, y las reservas pueden realizarse comunicándose con Laura al +54 9 11 4438-6117 o con Graciela al +54 9 11 3691-4241.

Un compromiso que se multiplica

Desde hace años, la Comisión Solidaria del Pueyrredón CC acompaña el trabajo de la Red de Costureras Solidarias de Pilar, entre otras entidades, colaborando para que la organización pueda continuar desarrollando proyectos y asistiendo, a través de su red, a comedores, instituciones y familias de distintos barrios del distrito. A

En esta oportunidad, la convocatoria busca devolver ese compromiso solidario apoyando a la Comisión para que pueda continuar impulsando iniciativas que generan un impacto positivo en la comunidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad. Participar de la lotería no solo significa disfrutar de una tarde en familia, sino también contribuir para que quienes trabajan desinteresadamente por los demás puedan seguir llevando adelante su valiosa tarea solidaria.