Malvinas en la Universidad Nacional de Pilar

El intendente Federico Achával, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y la secretaria General, Soledad Peralta, estuvo presente en la Universidad Nacional de Pilar, donde acompañó a los Héroes de Malvinas en el descubrimiento de un cartel que indica la distancia entre la casa de estudios y Puerto Argentino, la capital de las Islas Malvinas.

Durante el descubrimiento, Achával expresó: «En la Universidad Nacional de Pilar descubrimos una placa que marca la distancia con nuestras islas, un símbolo que nos invita a recordar, reflexionar y defender esta causa que nos une». “Es una gran alegría poder compartir este momento con nuestros Héroes de Malvinas, que defendieron nuestra Patria y nuestra soberanía», agregó.

También acompañó al intendente la rectora de la Universidad Nacional de Pilar, Elizabeth Wanger.

«Desde Pilar, seguimos alzando la voz para decir: las Malvinas fueron, son y serán argentinas», cerró el jefe comunal.