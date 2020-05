Más de 30 comercios cerrados por el Coronavirus

Desde la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) indicaron que son más de 30 los comercios cerrados, sólo en el casco céntrico, a raíz del cierre por el aislamiento. Siguen esperando respuesta y medidas concretas del gobierno municipal. Piden flexibilización con estrictos protocolos

En Pilar no hubo nuevas autorizaciones excepto las actividades esenciales. No se evidenció ningún tipo de flexibilización desde el inicio de la cuarentena.

En diálogo con Agenda Propia por FM Estudio 2, la presidente de SCIPA, Edith Domínguez, aseguró que «en el casco hay megalocales que no van a volver a abrir, hay locales donde se están dando de baja los alquileres y no van a volver a abrir. Veníamos con malos indicadores y no había reservas. Sólo a mi me llegaron unos 30 locales que no van a volver a abrir sólo en el casco céntrico de Pilar».

Aunque sea piden abrir algunas horas para pagar lo mínimo porque son conscientes que no se producirán grandes ventas. También apuntan al take away.

Respecto de la flexibilización, Dominguez dijo «la prensa salió a decir el podría, habría, respecto del protocolo que mandó el Municipio a Provincia y algunos abrieron entendiendo que estaba autorizado, pero nade de eso es oficial».

La institución relató que se presentaron protocolos, algunos debieron ser corregidos y desde ya que son perfectibles. «El comercio está cerrado y la gente pulula por Pilar porque la gente va a cobrar. Por eso pedimos que con protocolos rígidos, poder abrir al menos en algunas horas», agregó Domínguez.

Indumentaria, gastronomía, eventos son los rubros más perjudicados. «Se hizo el vallado pero no se autorizó apertura, la gente que está en la calle es la que va a cobrar al banco o al correo. Los locales no pueden abrir», indicó Domínguez en base a los dichos de sus asociados.

Respecto de las ayudas, también aseguró que «una cosa es lo que se anuncia de la ayuda y otra la que realmente llega».

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), hizo público las actuaciones realizadas hasta el momento con el fin de atender las necesidades del sector ante esta pandemia del covid-19.

«Nuestra cámara ha presentado desde el primer día, varias solicitudes con respecto a intentar normalizar dentro de lo posible el funcionamiento del sector, es por ello que se generaron numerosas reuniones virtuales y presenciales con funcionarios del municipio.

Hemos solicitado la exención de las tasas municipales por el término de la cuarentena mínimamente», indicaron en el escrito.

«Hemos presentado, ante el pedido del ejecutivo, los protocolos necesarios para la reapertura de los comercios e industrias, analizados por personal idóneo en salud, y comparados con otros utilizados y aprobados en otras localidades de la provincia.

Como corresponde hemos respetado cada decreto nacional, provincial y municipal, hemos acatado cada resolución, fuimos, somos y seremos respetuosos de las normativas de salud dispuestas, pero entendemos que el sector ya no tiene piso y la situación de critica, paso a desesperante», agregaron.

En un párrafo aseguran que buscan «mediar ante las autoridades correspondientes, en este caso municipales, pero seguimos esperando definiciones y respuestas. Por supuesto, la salud ante todo, pero con este criterio de cuarentena obligatoria, vemos con profunda preocupación que la opción se contemple hasta la aparición de alguna vacuna ya que no existe diferencia alguna entre el día de hoy y cualquier otro hasta ese momento.

Los comerciantes se preguntan, que diferencia hay entre una ferretería o un supermercado, que atiende respetando todos los protocolos de seguridad e higiene, con cualquier otro comercio».

Y finalizaron «en este momento, entendemos que nuestros gobernantes deberían buscar un equilibrio entre salud y economía, porque si el aislamiento obligatorio continúa hasta el descubrimiento de alguna vacuna, los emprendedores, los comercios, las pymes y las empresas desaparecerán y con ellos el motor que genera la riqueza de un país.

Necesitamos urgentemente trabajar, por nuestras familias y las de nuestros empleados».