Monkeyblue lanza KEIKE, su cuarto álbum y un nuevo salto en la escena del trap argentino

Monkeyblue, el joven artista de Pilar que con sólo 15 años se consolida como una de las voces más prometedoras de la nueva generación del trap, presentó el 6 de diciembre su cuarto álbum: “KEIKE”. El proyecto cuenta con 13 canciones y 4 colaboraciones, incluyendo una internacional con un artista de México, y será estrenado oficialmente el 13 de diciembre en un festival propio, también llamado KEIKE, reafirmando la identidad y el crecimiento del músico dentro de la escena independiente.

El álbum profundiza en el trap hardcore pero expande sus límites: explora ritmos, texturas y samples con influencias africanas y norteamericanas, sin perder la esencia argentina que caracteriza la propuesta de Monkeyblue. A nivel conceptual y sonoro, el disco representa un paso firme en su evolución artística, combinando composición, escritura y producción con una madurez que sorprende para su edad.

Entre las canciones destacadas se encuentran «Bajo la Luna», con un inesperado pasaje pop interpretado por Luciana, artista local de 15 años, y «Miedo», en colaboración con Gaelkla, integrante del colectivo ICE $WIGE. Este colectivo, fundado por el propio Monkeyblue, reúne música, graffiti y proyectos independientes, funcionando como un espacio creativo colaborativo que impulsa el arte sin dependencia de grandes estructuras.

La presentación del disco se hará este sábado 13 desde las 20 hs en La Junior (Ituzaingó 880, Pilar centro) con entrada gratuita.

Sobre su estilo y la búsqueda detrás de este cuarto disco, Monkeyblue explica: “El álbum explora múltiples samples de raíces africanas y norteamericanas. Tiene un estilo muy marcado de trap americano, pero con un flow y una cultura bien argentina. KEIKE habla de cosas que no pude hacer, de miedos y del futuro incierto”.

Cristian Bacci, su nombre real, cuenta cómo surgió su identidad artística: “Soy muy fan de Gorillaz. Un día, jugando con un amigo, entramos a un juego de un mono azul… que en realidad era rojo. Nos dio tanta risa que decidí llamarme Monkeyblue”.

El concepto de KEIKE nació a partir de un viejo comercial japonés de la marca Kleenex, conocido en internet por supuestos rumores que lo calificaban como “maldito”. Ese contraste entre lo inquietante y lo inocente se convirtió en la base estética del álbum, cuya última canción incluye un sample directo de ese video: “Desde chico ese comercial me daba miedo, pero también me atraía. Con el tiempo decidí usarlo para construir un concepto más personal, mezclando mis propias emociones con esa estética inquietante”.

A pesar de su corta edad, Monkeyblue trae un mensaje claro para quienes atraviesan el proceso de crecer dentro del arte: “Si querés seguir un sueño, hacelo. No pienses tanto en las consecuencias. Lo que guardás adentro te termina frenando. KEIKE es eso: sacar lo malo para que pueda salir lo bueno”.

Con tres videoclips ya disponibles en su canal de YouTube y una propuesta estética cada vez más definida, Monkeyblue continúa fortaleciendo su lugar dentro de la escena independiente, con una visión inspirada en referentes como Travis Scott, A$AP Rocky y Lil Boogie, pero siempre desde una identidad propia y con una visión clara: fortalecer lo independiente por encima de lo intervenido por grandes estructuras.

