Mora Barroso se consagró campeona en gimnasia artística

La joven gimnasta Mora Barroso, representante del club Olímpica Pilar, se consagró Campeona Nacional en el Nivel 8 Preinfantil durante el Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Artística Femenina, realizado entre el 25 y el 28 de junio en Aguas Verdes, provincia de Buenos Aires. A su vez, junto a sus compañeras Lucía Mogollón y Martina Schultz, Mora logró también el primer puesto por equipos, completando una actuación brillante para el equipo pilarense.

Con apenas 9 años, Mora se mostró feliz y emocionada tras subir al podio: “Sentí mucha alegría, felicidad, orgullo… sentí que yo pude hacerlo”, dijo en diálogo con Pilar Hoy Noticias. Su aparato preferido fue paralelas, una prueba que le costaba en los entrenamientos pero que logró ejecutar con éxito durante la competencia: “No me salía muy bien, pero ahí sí salió”, contó.

Preparación, constancia y disciplina:

La rutina de Mora es exigente. Entrena de lunes a sábado de 8 a 12 hs, con un doble turno los miércoles hasta las 17 hs. Luego se prepara en el auto para asistir a clases en la Escuela Primaria N°11 de Presidente Derqui, a la que ingresa a las 13:00. Su entrenamiento incluye entrada en calor, física, flexibilidad y práctica en aparatos, finalizando con elongación.

Sobre el aspecto mental, Mora compartió una experiencia significativa: “Fue difícil sacarme el miedo. Con mi entrenadora y mis compañeras hicimos una actividad donde escribimos nuestros miedos y los quemamos en una hoja”. Y agregó: “Lula –mi entrenadora– me ayuda un montón, hablamos mucho”.

Un vínculo clave: la entrenadora:

Para Lucía García, su entrenadora, el logro de Mora es fruto de años de esfuerzo: “Hace tres años que se prepara para ser cada día un poco mejor”. Destacó su compromiso y valores: “Morita es una nena ejemplar, muy respetuosa, amorosa, enfocada y compañera. Festeja los logros ajenos y eso me llena de orgullo”.

García explicó que preparar a niñas pequeñas para torneos de alto nivel es un gran desafío: “Uno tiene que exigir sin olvidar que están formando su carácter. La figura del profe es muy importante en esta etapa”. En Olímpica Pilar, enfatizó, se trabaja en el crecimiento deportivo y emocional: “Charlamos mucho de lo que sienten. Les hacemos saber que son importantes y que esto es un equipo”.

Sobre el futuro, fue clara: “La proyección más grande es que disfruten lo que hacen. Vamos cumpliendo objetivos, pero siempre buscamos su mejor versión”.

El apoyo incondicional de la familia:

La familia de Mora también es protagonista en este camino. “Nos tiene al trote”, dicen entre risas. “Se despierta a las 6:30, se organiza sola o con nuestra ayuda. Si no llega a horario, se pone ansiosa”. Para ellos, este logro es muy especial: “Sentimos mucha emoción. Mora es muy aplicada, responsable y entrega todo con una sonrisa”.

Aseguran que la gimnasia le dio valores fundamentales: “Responsabilidad, disciplina, compañerismo, esfuerzo”. Y que el equilibrio entre el deporte, la escuela y la vida familiar se construye con amor y organización: “Hay que cuidar sus horarios, su comida, su descanso, y también encontrar tiempo para disfrutar en familia”. Finalmente, dejan un mensaje para otras familias: “Acompañen a sus hijos no solo en los logros, sino en todo el proceso. Que cuando algo no salga como esperaban, no dejen de intentarlo. Pero siempre con amor y una gran sonrisa. Así es con Mora”.