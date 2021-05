Movilización frente al Unicenter: Sectores del rubro gastronómico se manifiestan en defensa del trabajo 

Mañana jueves 20 de mayo, se realizará una movilización frente al Shopping Unicenter organizada por la Organización Sindical UTHGRA Zona Norte, junto con los trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, las Cámaras empresariales del sector y la CGT Regional Zona Norte, se llevará a cabo a las 15:30 hs sobre la calle Edison, en la entrada del Shopping.

El motivo por el cual organizaron la movilización es para dar a conocer la gravedad que atraviesa el sector, en defensa del trabajo y por el riesgo de los miles de puestos que se encuentran a punto de perderse. “Nosotros lo que pedimos es que se escuche a las cámaras, que se escuche a la Cámara de Shopping, que escuchen a la Organización Sindical, que escuchen a la CGT Regional. No pedimos un subsidio, les pedimos que no cierren”, indicó Fabián Agüero, Secretario General de UTHGRA Zona Norte, en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

La gravedad por la que está atravesando el sector gastronómico es por lo cual quieren hacerse escuchar este jueves, lo que plantean, es que no van a poder sobrellevar otro cierre más.

Según el Secretario General de UTHGRA Zona Norte se han ensañado con la actividad gastronómica y afirma a Pilar Hoy Noticias: “La gastronomía no contagia, en todo caso es la ciudadanía la que no hace las cosas bien. Y hay que sancionar a los que no hacen las cosas bien”. En este sentido, plantea que en este rubro se cumplen con los protocolos correspondientes y no son el principal foco de contagio. “Los Shoppings son los que más se controlan y los que más podés controlar con poco personal. Ya está todo a la vista, entonces, el Shopping que hace las cosas bien dejalo que abra. Ahora, si después no cumplen, sancionalo, pero no se puede parar un país, porque no todos trabajan en fábricas de 9 a 17”, indicó Fabián Agüero en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Lo que van a pedir en la movilización es que el sector gastronómico pueda trabajar hasta las 12 de la noche, siempre y cuando se controle el cumplimiento de protocolos. Además, plantean que la modalidad del “Take Away” no funciona en todos los negocios, ya que un lugar de comida que nunca tuvo delivery no se puede adaptarse a ese método.

“El argentino se encuentra con sus amigos generalmente siempre de tarde/noche porque los que salen de trabajar, salen y consumen, entonces el fuerte del consumo es a la noche” Aguero a Pilar Hoy Noticias.

Ésta es la primera movilización que reúne a todos los sectores del rubro gastronómico con el objetivo de defender el trabajo. “Es la primera vez que nosotros vamos a hacer la movida en Unicenter con la Cámara empresarial cual agrupa a los bares, restaurantes y confiterías, la Cámara de Shopping, la CGT Regional Zona Norte, las 72 organizaciones, trabajadores, etc.”, finalizó el Secretario General de UTHGRA Zona Norte.