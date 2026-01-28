Nueva Campaña Solidaria #TodosxNuria

Nuria nació de manera prematura, a las 35 semanas de gestación. A los dos meses de vida, estudios médicos detectaron una malformación en su cerebro y en sus ojos, que no llegaron a desarrollarse completamente. Más adelante, un análisis genético confirmó el diagnóstico de síndrome CASK, una enfermedad poco frecuente que provoca convulsiones severas y un deterioro neurológico progresivo. Nuria hoy tiene 4 años y vive en Derqui.

Desde ese momento, su vida estuvo marcada por numerosas internaciones, tratamientos y controles médicos constantes. En julio del año pasado fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor, aunque su estado de salud continúa siendo delicado. Los medicamentos no logran controlar por completo el dolor ni las convulsiones, y su calidad de vida sigue siendo muy limitada. Nuria es hipoacúsica y no puede hablar ni caminar.

Una esperanza en Ecuador

En la búsqueda de alternativas, la familia encontró una nueva posibilidad en Ecuador, donde se lleva adelante un tratamiento experimental con células regenerativas. Este procedimiento busca estimular la actividad neuronal y ayudar a controlar las convulsiones. Si bien no se trata de una cura, los médicos explicaron que podría generar mejoras significativas en la calidad de vida de Nuria.

Para acceder al tratamiento completo, es necesario realizar cuatro sesiones más, a razón de una por mes. Cada sesión tiene un costo aproximado de 8 millones de pesos. Actualmente, la familia cuenta con el dinero para afrontar solo una de ellas, por lo que aún necesita reunir alrededor de 24 millones de pesos para poder continuar.

La familia agradece especialmente a Marianela Koprivsek y a la asociación Mujeres en Acción, quienes se movilizaron y brindaron su apoyo para visibilizar el caso. Gracias a ese impulso, pudieron participar del programa Buenas Noches Familia, conducido por Guido Kaczka, además de estar presentes en el canal de streaming Olga y en otros medios nacionales.

Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones al alias: todosconnuria, a nombre de Emma Serrudo.

También es posible comunicarse directamente con la familia para obtener más información a través de

📱 TikTok: todosxnuria4

📸 Instagram: todosxnuria

📞 Teléfono: 11-6848-7575

