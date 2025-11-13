Nueva publicación sobre Diabetes

Los investigadores del Laboratorio de Inmuno-Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (IIMT) con sede en Piar, publicaron en la prestigiosa revista internacional Cell Death & Disease un descubrimiento clave para el desarrollo de tratamientos innovadores para la diabetes, enfermedad metabólica que padecen más de 500 millones de personas en todo el mundo.

El trabajo fue llevado adelante por la Bioq. Carolina Sétula (primera autora del trabajo y becaria doctoral), con la colaboración de la Dra. Luz Andreone (investigadora), y dirigido por el Dr. Marcelo J. Perone (Director del laboratorio y la línea de trabajo).

El viernes 14 es el Día Mundial de la Diabetes.

El estudio revela que las células del páncreas productoras de insulina (células beta) pueden aprovechar situaciones moderadas de estrés para adaptarse y resistir agresiones posteriores que, de otro modo, podrían causar su muerte y desencadenar la falta de insulina que conduce a la diabetes.

La estrategia empleada por los investigadores consistió en utilizar bajas concentraciones de una citoquina inflamatoria, la interleuquina-1 beta (IL-1β), que en concentraciones elevadas induce la disfunción y muerte de las células beta, favoreciendo así el desarrollo de diabetes.

Entre los principales resultados se observaron:

– Que bajas concentraciones IL-1β activan mecanismos de adaptación que hacen a las células beta más resistentes frente a futuras agresiones.

– Resiliencia a la muerte celular.

– Preservación de la secreción de insulina.

📢 Estos hallazgos podrían permitir el desarrollo de nuevos medicamentos que refuercen la resiliencia de las células beta y ayuden a tratar enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus.

📄 DOI: 10.1038/s41419-025-08059-