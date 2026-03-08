Nuevas obras en el Jardín de Infantes Nº 901 en el centro de Pilar

El intendente Federico Achával recorrió el pasado jueves la obra que el municipio realizó en el Jardín de Infantes Nº 901 “Alfonsina Storni”, en el centro de Pilar. Estos trabajos son parte del plan de puesta en valor que se puso en marcha durante el receso escolar en los establecimientos educativos del distrito para recibir a los chicos y chicas de la mejor manera en el nuevo inicio de clases.

Durante la recorrida junto a niños, familias y docentes, el jefe comunal expresó: “Estamos muy contentos de ver cómo los chicos ya están disfrutando en este jardín con espacios transformados y renovados para que puedan aprender y compartir esta etapa tan importante».

En este establecimiento educativo, al igual que en tantos otros en las diferentes localidades del distrito, se realizaron trabajos de pintura, mantenimiento general y se colocaron nuevos juegos y mobiliario.

El intendente estuvo acompañado por el secretario de Educación, Damián Espíndola.

«Es una alegría vivir este inicio del ciclo lectivo recorriendo escuelas y jardines donde realizamos obras de mejoramiento y puesta en valor», cerró Achával.