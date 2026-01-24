El intendente Federico Achával recorrió los nuevos Policonsultorios de Tribarrial, un espacio que brinda atención médica de calidad y cerca de sus casas a los vecinos y vecinas de La Lomita, San Alejo y Agustoni.

Luego de conversar con el personal médico, el jefe comunal destacó: “En Pilar estamos convencidos de que la salud es un derecho. Por eso construimos un sistema de salud con hospitales de alta tecnología, salas de atención primaria y policonsultorios como éstos que atienden a los vecinos y vecinas en distintas especialidades con turnos programados”.

“Estos policonsultorios nos permiten trabajar en prevención. Son un espacio que cuenta con médicos de distintas especialidades para que los vecinos puedan venir a realizar chequeos generales y análisis”, agregó Achával.

También estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Salud, Hernán Galimberti.

“Para nosotros cuidar la vida y la salud de los pilarenses es una prioridad. Vamos a seguir trabajando para reforzar nuestro sistema de salud”, cerró el intendente.