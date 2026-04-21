Obras en el Centro de Atención Primaria de La Lonja

El intendente Federico Achával recorrió, junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y a la secretaria General, Soledad Peralta; el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de La Lonja, donde recientemente se realizaron obras de ampliación y puesta en valor. De esta manera, desde el Municipio se continúa ampliando el acceso a la salud para los vecinos y vecinas de Pilar.

Junto a los vecinos, Achával señaló: “Hoy vinimos a este centro de salud, que todos los días brinda una atención rápida y cercana a las familias de los barrios. Para nosotros el nivel de atención primaria es fundamental, porque nos permite trabajar en la prevención para garantizar el derecho a la salud para todos y todas”.

El renovado CAPS de La Lonja, cuenta con consultorios, farmacia, enfermería, sala de espera, SUM y espacios para pediatría, entre otros espacios que permiten atender a la comunidad de la mejor manera.

“Seguimos acercando la salud a cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.