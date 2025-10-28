Orgullo pilarense: tres gimnastas buscan apoyo para dejar su huella en el Nacional de San Juan

“Nos unimos para hacer un llamado a la solidaridad”, indicaron. Mora Barroso, Lucía Mogollón y Martina Schultz son tres jóvenes gimnastas que representan a la Federación Bonaerense de Gimnasia y que necesitan de la colaboración de la gente para poder participar en un torneo federativo nacional en el próximo mes de noviembre.

El Club de Gimnasia Artística Olímpica Pilar es el espacio donde se conocieron y unieron lazos amistosos, allí entrenan mediante extensos turnos que combinan con sus horarios y responsabilidades personales: “Las chicas entrenan juntas de lunes a sábado de 8:00 a 12:00hs, realizando doble turno los miércoles, de 8:00 a 17:00hs, y comparten el mismo sueño: seguir creciendo en el deporte y representar a la Argentina” expresó Natalia Ramirez, madre de Mora en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Su disciplina y esfuerzo no falla en dar frutos. Una de ellas, Mora (11), se consagró campeona nacional dos veces en el Nivel 8, primero en diciembre de 2024 en Mendoza, y posteriormente en junio de 2025 en Aguas Verdes. Este año las tres fueron seleccionadas como representantes de Buenos Aires para asistir al Torneo Nacional de San Juan, una competencia de gran prestigio que reúne a las mejores gimnastas del país. Cada una de ellas forma parte de distintos programas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en el que realizan entrenamientos de alto rendimiento para deportistas de su nivel.

La constancia y disciplina a tan corta edad es admirable y aplaudida; no sólo por la madurez y trabajo duro de las jóvenes gimnastas, sino también por el apoyo familiar con el que cuentan. Pero lamentablemente la incertidumbre y preocupación se han hecho presentes. Con miras al gran torneo en San Juan en pocos días, los padres de estas niñas no pueden evitar sentir la desesperación que los costos económicos traen consigo. Costos de viaje, hospedaje, comida, que dificultan las posibilidades de una familia que lo deja todo por la pasión de su hija. Hace un tiempo, se encontraban recibiendo una beca de $80.000 pero en el mes de marzo esta fue revocada, y actualmente no es posible para ellas contar con este tipo de apoyos que respaldan su desempeño.

Natalia Ramirez recurrió a Pilar Hoy para contar su situación y exteriorizar estas emociones. Desde el municipio se les ofreció la posibilidad de instalar un puesto de venta de golosinas en eventos que se realizan en el Microestadio de Pilar como una posible solución, lo cual este grupo de padres tomó con agradecimiento. Pero, sin embargo, esto y todos sus sacrificios, como horas extra de trabajo, organización de rifas, y ventas de ropa y alimentos, no son suficientes para las altas tarifas que los torneos de ese nivel suponen: “Somos familias de clase media y, aunque a veces se hace difícil afrontar todos los gastos, no bajamos los brazos”, dijo la mamá de Mora.

Incluso es posible pensar en la competición a nivel internacional en un futuro no muy lejano, lo cual aumenta esta inseguridad económica que están atravesando. La búsqueda de sponsors cobra cada vez más sentido para estas tres profesionales que prometen demasiado. “No puedo dejar de sentir una mezcla de tristeza y desilusión al saber que actualmente no hay becas ni apoyos directos para los deportistas de alto rendimiento del distrito”, expresó Natalia. La difusión de su caso tiene como objetivo conseguir el alcance necesario para que aparezca el soporte imprescindible que requiere la carrera de las niñas.

Para colaborar comunicarse al +54 9 11 2458-4250