Otro año de peregrinación a Luján en bicicleta

Este año se estará realizando una vez más la peregrinación en bicicleta hasta Luján. El evento será el día domingo 30 de noviembre y tendrá inicio a las 8 hs desde la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Todos aquellos que quieran participar podrán hacerlo sin problema, simplemente teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Por dudas y consultas se puede comunicar al teléfono de Débora Strumberg, organizadora oficial: 02304581489

Los organizadores recomiendan utilizar ropa y calzado cómodo, repelente para mosquitos, protector solar, lentes de sol, casco obligatorio y contar con un kit de reparación para la bici en caso de ser necesario. Aconsejan comer bien la noche anterior e hidratarse mucho, incluso llevar agua suficiente para el recorrido, potasio, etc.

Hace tres años nació esta iniciativa que rompió con lo convencional de la tradicional peregrinación de Luján. Una integrante de la agrupación Rodando Juntos le comentó la idea a Debora, organizadora del evento, y allí surgió crear este viaje. La primera vez fueron aproximadamente 130 participantes, algunos de ellos eran profesionales, otros semiprofesionales, e incluso algunos amateurs.

Todos los años renuevan las ganas de volver a organizarlo y juntar gente. Nunca se sabe con exactitud cuántos van a ser ya que no se cuenta con inscripción previa de ningún tipo, pero esa es una de las partes más lindas, los organizadores se van sorprendiendo a medida que ven que va llegando gente: “para nosotros es una novedad y una alegría recibir a todos los que tengan ganas de llegar a Luján en bicicleta”, comentó Débora con entusiasmo en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

Físicamete algunas personas se preparan un tiempo antes, especialmente aquellos que nunca fueron o no tienen la costumbre de andar en bici. Esta preparación es mínima pero sumamente importante.

Es fundamental saber que son 35km hasta Luján. El viaje es posible de realizar ya que es ritmo de peregrinación, todos se pueden adaptar siempre y cuando tengan el objetivo de llegar. El recorrido se realiza a través de caminos rurales, y cuentan con dos paradas planificadas: primero en Manzanares y luego en Open Door. Posteriormente para la vuelta está previsto que en esta ocasión aquellos que sean primerizos regresen hasta Open Door en bicicleta (17 km) y allí tomarán el tren para llegar a Pilar, por cuestiones de cansancio e intensidad por ser la primera vez.

La gente que vive alrededor respeta al ciclista, acompaña, está presente como vecinos. El ambiente entre peregrinos y ciclistas es de mucha alegría, compañerismo e igualdad. El que va menos cansado alienta al otro, el más experimentado acompaña a los principiantes y siempre hay alguien atento al otro.

Generalmente aquellos que deciden formar parte de la experiencia lo hacen con algún propósito en especial, un pedido, una promesa, una oportunidad de agradecer. Es una experiencia movilizadora y transformadora: “emocionalmente no se pueden preparar, la sensación es diversa. Algo te atraviesa cuando llegas a la rotonda de Luján y ves la basílica. Me gusta que la emoción me sorprenda, a todos nos gusta sentir eso y después la compartimos en el momento del cafecito, en el momento del jugo, cuando llegamos a la basílica”, afirmó Debora.

El evento se está volviendo tradición, reciben consultas durante todo el año y se acerca gente que quiere participar. Algunos pueden estar más alejados del ciclismo y otros ser más cercanos, pero igualmente se espera a noviembre para hacer la peregrinación, es transformadora y motivadora.

El equipo que está detrás de este evento se siente capacitado para acompañar y atender cuando sea necesario: “como referente mi desafío es que todos lleguen bien, que todos se sientan cómodos, bienvenidos y seguros de que van a llegar. La primera vez sentí mucha satisfacción de poder haberlo hecho con más de 100 ciclistas. Me saqué el miedo y atravesé esa barrera” expresó su organizadora.

Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran sumar un desafío y a través de él renovar la fe, en un espacio que permite el intercambio con otras personas que tienen distintos motivos para sumarse pero con un medio en común: la peregrinación a Luján en bicicleta.