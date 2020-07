Padel en cuarentena: clausura, aprehendidos, renuncias y más irregularidades

La justicia sigue investigando el torneo de padel que se realizó en Pilar durante el fin de semana del que participaron funcionarios y vecinos. La causa está radicada en el Juzgado de Campana y también actúa la Municipalidad de Pilar que estaría evaluando revocar la habilitación de las canchas.

El caso está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay quien le pidió al club Atlético Pilar, en cuyo predio funcionan las canchas de tenis y padel, el material grabado por las cámaras de seguridad (son 20 en las 14 hectáreas de la Ciudad Deportiva). La clausura del lugar se llevó adelante en la tarde del domingo a raíz de una denuncia anónima de vecinos del predio, los mismos vecinos afirman que los partidos de pádel se jugaban desde hace unas dos semanas y que se convocaba por internet.

Además, afirman que los jugadores dejaban sus autos en las adyacencias para no llamar la atención y se supone que el día que actuó la Gendarmería varios escaparon por los fondos por lo cual no fueron aprehendidos por las autoridades.

El domingo fueron 16 las personas demoradas entre los que estaban Claudio Herreros (otro concesionario), Jorge Marcelo García, Jorge Francisco Correa, Matías Ezequiel Maidana, Jonatan Marcelo Correa, Daniel Fabián Córdoba, Adrián Chanteiro, Alfredo Drago, Felipe Llerena, Francisco Ulloa, Ignacio Amuñi, Gustavo Melnyk y Sergio Torres. .

Y también estaba el secretario general y de Economía de la Municipalidad de Tigre, Fernando Lauría, que ayer renunció a su cargo tras haber sido descubierto el domingo por Gendarmería en la Ciudad Deportiva del Club Atlético. Además, reconoció ser uno de quienes tenía la concesión del lugar, aduciendo que estuvo pocos minutos.

Y habría estado también el subsecretario de Deportes porteño y ex tenista, Luis Lobo, que se dice que se retiró unos minutos antes del operativo pero también presentó su renuncia, aunque negó su participación.

Y otro ex funcionario que aún falta corroborar que haya estado es Rogelio Frigerio, exministro del Interior que habría estado más temprano.

La justicia sigue viendo las grabaciones de las cámaras para detectar si hubo más jugadores y quiénes fueron.

El club desliga responsabilidades

En un comunicado en sus redes sociales, la comisión directiva del Club Atletico Pilar aseguró el mismo domingo en su fan page que » Según los hechos ocurridos en el dia de la fecha y que es de dominio público queremos aclarar que estamos totalmente apenados por lo sucedido e informar a la población que la comisión directiva llegará hasta las últimas consecuencias con la empresa que tiene la concesión de las canchas de tenis y padle y que irresponsablemente violo el aislamiento social y preventivos».