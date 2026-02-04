Paradas provisorias de colectivos en el centro de Pilar por las obras hidráulics

El Municipio sigue avanzando con esta obra hidráulica, que transformará de manera integral todo el centro de Pilar. Mientras continúe esta etapa de la obra la terminal de ómnibus permanecerá fuera de servicio y las paradas de la calle Ituzaingó se verán modificadas, por ello el Municipio ha instalado nuevas paradas provisorias de colectivos.

Las nuevas paradas provisorias serán:

– Línea 501 a Fábrica Militar/San Alejo/ Villa Rosa: parada solamente en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

– Línea 503 a Manzone: parada en Víctor Vergani a Yrigoyen.

– Línea 510 Ramales 4-5 y 9: parada sobre Ruta 8 esquina Ituzaingó.

– Línea 520 a Derqui: parada en Tucumán y Víctor Vergani.

– Línea 520 a Zelaya: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

– Línea 176 a Chacarita: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

– Línea 203 por Del Viso y Ford: parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Francés).

– Línea 203 a Pte. Saavedra por Autopista: parada en Ruta 8 e Ituzaingó.

– Línea 276 a Luján: Parada en Ituzaingó y Tucumán (Banco Supervielle)

– Línea 276 a Escobar: parada en Ruta 8 y esquina Ituzaingó.

– Línea 291 a Escobar: parada en Ruta 8 esquina Ituzaingó.

– Línea 350 a Los Cardales/S.A. de Areco: parada en Tucumán y San Martín.

– Línea 429 a Capilla/ Zárate: parada en Tucumán y San Martín.