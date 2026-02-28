«Pilar al Agua» para adultos mayores en el Club Municipal de Derqui

El intendente Federico Achával estuvo junto a los adultos mayores de todo el distrito que se acercaron al Club Municipal de Presidente Derqui a disfrutar de “Pilar al Agua” con distintas actividades recreativas. De esta manera, los vecinos siguen viviendo a pleno el verano en cada uno de los clubes municipales del distrito.

Durante la actividad, Achával expresó: “Nos llena de alegría ver que nuestros adultos mayores están disfrutando de las piletas y las actividades recreativas, que pensamos para que puedan compartir unas vacaciones únicas y llenas de diversión, junto a toda la comunidad”.