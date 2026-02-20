Pilar celebra el 206° aniversario del Tratado del Pilar con dos jornadas culturales

Este 23 de febrero se cumplen 206 años de la firma del Tratado del Pilar, uno de los acuerdos políticos más trascendentes en el proceso de organización nacional argentina. Como cada año, el municipio conmemora esta fecha histórica con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará cultura, tradición y música en vivo. Las actividades se desarrollarán el viernes 21 y sábado 22 de febrero desde las 18:00 en el Paseo del Centro, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar tanto de espectáculos artísticos y presentaciones musicales, hasta un desfile tradicionalista y distintas expresiones culturales pensadas para compartir en familia. Y el Desfile Tradicionalista en Conmemoración al 206° Aniversario de la Firma del Tratado del Pilar el día Domingo 22 de febrero, a las 17:45 hs, en Plaza 12 de Octubre.

Con música en vivo, expresiones artísticas y desfile tradicionalista, la celebración del 206° aniversario promete volver a reunir a vecinos y vecinas en torno a una fecha que conecta el pasado con el presente y reafirma la identidad pilarense.

La invitación está abierta para este 21 y 22 de febrero desde las 18 horas en el Paseo del Centro.

La celebración busca no solo recordar un hecho clave en la historia argentina, sino también fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia de los pilarenses con un acontecimiento que tuvo lugar en su propio territorio.

El Tratado del Pilar fue firmado el 23 de febrero de 1820 en la localidad de Pilar por los gobernadores Manuel de Sarratea , Estanislao López y Francisco Ramírez, tras la batalla de Cepeda que significó la caída del Directorio y el fin del gobierno central. El acuerdo puso fin al conflicto armado entre Buenos Aires y las provincias del Litoral y sentó las bases del sistema federal en el país. Entre sus principales puntos, establecía la paz entre las provincias firmantes, la libre navegación de los ríos interiores y la convocatoria a un congreso general que organizara políticamente a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Por su importancia, el Tratado del Pilar es considerado uno de los “pactos preexistentes” mencionados en la Constitución Nacional de 1853, lo que lo convierte en un hito fundamental dentro del proceso de construcción institucional argentina.

El hecho de que este acuerdo se haya firmado en Pilar posiciona al distrito como escenario de un momento decisivo en la historia del país. A lo largo de los años, la ciudad fue consolidando esta fecha como una de las más significativas de su calendario local. El aniversario del tratado se transformó así en una oportunidad para reivindicar las raíces históricas, promover la cultura tradicional y generar espacios de encuentro comunitario.