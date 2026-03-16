 Pilar conmemoró el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Contactos y Negocios organizó un evento en la Asociación Argentina de Polo. La actividad contó con un desfile solidario de la mano de la ONG Mujeres Rurales de Las Flores, provincia de Buenos Aires. También hubo una charla sobre Inteligencia Artificial, sorteos, networking y mucha diversión.

La ONG Mujeres Rurales está encabezada por Andrea Izzo Capella y las modelos y acompañantes fueron trasladadas por Patagonia Transfers.

El evento contó con la presencia de directivas, empresarias y referentes del programa de RSE Mujeres por la Industria. La ingeniera Anabel Cisneros dio una charla sobre la inteligencia artificial en el día a día.

«Nuestro objetivo se cumplió, ha sido un espacio de conmemoración, un espacio de vinculación real donde la marca personal, el liderazgo y la responsabilidad social se dieron cita para generar nuevas vinculaciones», expresó María Eva Gonzalez, Directora de Contactos y Negocios.

El cierre estivo a cargo de Kike Araujo que las hizo bailar a las invitadas y Laura Muller de Quantum Bowls que las hizo entrar en calma.

Acompañaron secretarias de Capital Federal y de Pilar entre otras emprendedoras y profesionales de la salud. La producción de imagen y redes estuvo a cargo de Fabian Malavolta y su equipo con drones que mostraron al lugar con todo su esplendor.

# Compromiso Social

El evento contó con un esquema de patrocinio diseñado para financiar programas de capacitación técnica para mujeres de Pilar, reafirmando el compromiso de las empresas del Parque con el desarrollo de la comunidad local acompañado por el Grupo Ceta, Euro Investment Life y Telviso.

Agradecimientos:

Aapolo eventos

Quásar Comunicación Digital y Prensa

Mujeres Rurales

La Ganga eventos

Europe investment Life

Patagonia Tranfers

Gestoría del Pilar

Marie Madelaine

Para los sorteos hubo regalos de:

Dulce Pilar

Hilton Pilar

Howard Jhonson Chascomús

Inti Zen

Clarks Restaurant Recoleta

Intimo Café

Casa Aura

Circulo Italiano Bravo

Energía escalar

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