Pilar cuenta con una escuela de Flamenco

La vecina de Pilar y bailaora Mariana As carraga abrió en septiembre las puertas de la Escuela de Flamenco ubicada en La Lonja. Este miércoles a las 18.15 hs invita a la comunidad a una clase abierta para aquellos que nunca tuvieron contacto con el flamenco, es una clase para empezar desde cero en esta danza. Más info https://www.instagram.com/ escuelaflamencadepilar Inscripción al 1141944122

«Soy @marianaascarragaflamenco y el flamenco es un tesoro que descubrí hace 25 años, hoy lo quiero compartir en este pequeño gran proyecto: Mi escuela», invita la artista. El nuevo espacio está ubicado en Cayetano Beliera 4446, La lonja, Pilar.

«Luego de dar clases en distintos espacios finalmente contamos con un espacio propio para poder brindar todo lo relativo a este arte tan inmenso que es el flamenco», indica en diálogo con Pilar Hoy Noticias.

En la escuela se brindarán clases para todos los niveles y todas las edades.

!Bailo hace 25 años y desde que me mudé a Pilar hace casi 3 años mi intención es que el flamenco llegue a todos y todas desde la escuela que recientemente abrí hasta los tablaos que organizo porque considero que es un arte que se baila, se canta, se toca y principalmente se siente logrando un canal de expresión único y profundamente visceral», finaliza.