Pilar Emprende y la Red de Costureras Solidarias lanzan un Registro de Emprendedores Textiles del partido

En ocasión del Día Mundial del Emprendimiento, Pilar Emprende junto a la Red de Costureras Solidarias de Pilar lanzan un Registro Gratuito de Emprendedores Textiles del Partido de Pilar para confeccionar una Guía Pública de Emprendedores Textiles que sirva para conectar a costureras, sastres y diseñadores de indumentaria con vecinos, emprendedores y empresarios que necesitan sus servicios, fortaleciendo la economía local, el trabajo artesanal, el precio justo y el consumo responsable en el partido de Pilar. Conocé más en https://linktr.ee/costureraspilar o comunicate por whastsapp al +54 9 11 6742 7635 o en las redes @costureraspilar

Apoyan la iniciativa Compre Pilar y Hecho en Pilar.

Cuatro organizaciones del partido de Pilar impulsan conjuntamente la Guía de Emprendedores Textiles de Pilar, un directorio digital de acceso libre que busca visibilizar a los profesionales del rubro textil del partido y conectarlos con la comunidad. Esta guía ya cuenta con más de 30 emprendedores a quien se los puede contactar de manera directa.

La guía permite registrarse de forma totalmente gratuita a quienes se dedican a la confección, reparación o diseño de prendas, y está disponible para que cualquier vecino encuentre un profesional cercano a su domicilio.

«La Red de Costureras nació en 2020 en plena emergencia por la Pandemia de Covid. Pasada la emergencia comenzamos con los talleres de costura para capacitar a emprendedores textiles los cuales ya van por su cuarto año de aprendizaje junto a la Fundación Casa Grande. Hoy ya es tiempo de darle oportunidades laborales concretas a esos emprendedores que se vinieron preparando y a todo emprendedor textil del distrito, con ese objetivo lanzamos este registro y la guía pública», indica María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende y de la Red de Costureras Solidarias de Pilar.

Qué es y cómo funciona

A través de un formulario digital (https://forms.gle/t773W4brDf1T6Aas8 ) , los profesionales textiles del partido —costureras, sastres, modistas,artesanos y diseñadores de indumentaria— pueden inscribirse de forma gratuita para integrar la guía pública.

El registro incluye información sobre la especialidad de cada trabajador o trabajadora, las máquinas con las que cuenta, su zona de residencia y su experiencia o formación.

Una vez publicada, cualquier vecino puede acceder a la guía para contactarse de manera directa con el emprendedor para contratar arreglos de ropa, confecciones a medida, diseño de prendas y otros servicios textiles cerca de su casa, con precio justo.

Por qué importa

El proyecto responde a tres problemáticas concretas del contexto local y global:

• La invisibilidad del oficio textil: muchos profesionales trabajan desde sus hogares sin visibilidad pública ni canales de difusión formales.

• El creciente descarte textil: Argentina descarta millones de prendas por año; reparar y hacer a medida es una alternativa concreta de consumo responsable. Reutilizar lo que se tiraría le da una segunda vida a muchas prendas que de otra manera irían a la «basura»

• La necesidad de fortalecer la economía local: conectar a vecinos con profesionales del barrio genera trabajo genuino y circulación de valor dentro de la comunidad.

«Reparar y hacer a medida es elegir mejor: cuidás el bolsillo, valorás el trabajo artesanal y reducís el descarte textil. Reciclar y reutilizar disminuye el descarte. Cada prenda que no tirás es un paso hacia la soberanía hogareña y le da oportunidades laborales al vecino«, aseguran.

Cómo participar

Para profesionales textiles — Inscripción: https://forms.gle/t773W4brDf1T6Aas8

Para vecinos — Acceso a la guía pública: https://bit.ly/guiacosturaspilar

Una iniciativa de cuatro organizaciones

La guía es impulsada conjuntamente por Pilar Emprende, la Red de Costureras Solidarias de Pilar, Compre Pilar y Hecho en Pilar, en un esfuerzo colaborativo que busca aunar la experiencia en desarrollo de emprendedores, economía local y redes solidarias. Es bienvenida toda organización que desee sumarse e invitar a su comunidad a formar parte de la guía.

Más info en https://linktr.ee/costureraspilar o por whatsapp al 11 6742 7635 o escribiendo costureraspilar@gmail.com

El trabajo de la Red

La Red de Costureras Solidarias de Pilar es un proyecto colaborativo surgido del trabajo en equipo entre diversas instituciones y un gran número de costureras de todos los barrios de Pilar. Allá por marzo de 2020, cuando comenzaban a surgir los primeros casos de coronavirus en el país y se decretaba el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un grupo de instituciones y voluntarios se unió con la coordinación de Pilar Emprende para darle nacimiento a la red.

Toda esta gran tarea de trabajo en equipo llevó al proyecto a ser uno de los finalistas del Premio Abanderados de Canal 13 en su edición especial Covid-19.

Durante la pandemia confeccionaron más de 71 mil tapabocas.

Para cada nuevo proyecto, los voluntarios de la red distribuyen los insumos y cada costurera, desde su domicilio confecciona los tapabocas que luego son entregados a instituciones de la zona para llegar a los vecinos que los necesitan.

En su momento se confeccionaron y donaron casi 500 kits de cuidado para un regreso seguro a las aulas. Los kits fueron para niños y contienen bolsita de género, toalla, tapaboca y alcohol en gel o al 70%.

Para Pascuas brindaron talleres de Elaboración de Huevos de Pascuas y donaron huevitos a los niños de barrios carecientes de Pilar.

Brindaron talleres de introducción a la costura en los barrios para capacitar a nuevas emprendedoras textiles y brindarles oportunidades laborales y de crecimiento de sus proyectos.

Los proyectos de la red tratan de fomentar el cuidado del medio ambiente reciclando y reutilizando tela y otros desechos. Fomentamos a los emprendedores en el suprarreciclaje o también conocido como reutilización creativa, se basa en el uso de materiales desechados recuperados para lograr productos que continúen en la economía circular.

Desde el Taller de Confección la Red un grupo de emprendedores confecciona diversos tipos de productos que se venden en ferias y a terceros, y con el dinero recaudado se le paga al emprendedor. Además trabajan para empresas e instituciones confeccionando los productos requeridos como uniformes, bolsos, camisetas, banderas, etc.

Brindan talleres de costura gratuitos y abiertos a la comunidad para capacitar a emprendedores textiles.

Como siempre reciben donaciones de insumos de todo tipo: telas, retazos, hilos, agujas, etc.