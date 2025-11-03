Pilar Hoy apoya nuevamente la XII Semana del Emprendedor Pilarense

Pilar Emprende inició las acciones para llevar adelante la XII Semana del Emprendedor Pilarense que tendrá lugar del 17 al 24 de noviembre próximo con actividades abiertas y gratuitas durante toda la semana como resultado de un trabajo colaborativo entre el Estado Municipal, empresas, emprendedores, universidades, cámaras e instituciones. Actualmente están convocando a sponsors colaborativos que quieran apoyar la iniciativa. Se pueden sumar empresas, emprendedores, medios de comunicación e instituciones de manera gratuita aunque este año quien desee puede colaborar con la Red de Costureras Solidarias de Pilar con un aporte voluntario vía transferencia bancaria. Además, invitan a toda la comunidad a sumar actividades. Conocé más en este link https://linktr.ee/semanadelemprendedor Más info por whatsapp al 11 6742 7635

Para apoyar la iniciativa sólo tienen que dejar sus datos aquí https://forms.gle/UojPoW43SniK9Xhz8 antes del 31 de octubre.

Este año, quienes deseen colaborar, podrán hacerlo con la Red de Costureras Solidarias de Pilar para continuar capacitando a emprendedores textiles. Podrán realizar una transferencia a voluntad al alias pilaremprende Conocé más de la labor de la Red en https://linktr.ee/costureraspilar

Ya se sumaron, entre otros, la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pilar, la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Emprendedores de la Argentina (ASEA), la Universidad Siglo 21, la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Escuela Argentina de Negocios (UEAN), Tiendanube, la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, la Organización Internacional para la Educación Permanente, la Academia Identidad Argentina, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Economía Popular de la Municipalidad de Pilar, el Centro de Formación Profesional N° 405 de Del Viso, el Centro de Formación Integral «Rosa Voet», el CECAM (Centro de Educación y Capacitación de la Mujer), la Escuela Especial 504 de Del Viso, el Colegio Chesterton.

También invitan a sumarse al Grupo en Whatsapp para no perderse de nada https://chat.whatsapp. com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43

Cabe recordar que en 2014 por iniciativa de la entidad local PILAR EMPRENDE se aprobó la Ordenanza Municipal 504/14 que instituye la «SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE» la tercera semana hábil del mes de noviembre, en concordancia con lo asumido por países de todo el mundo desde el 2008 que se celebra la Semana del Emprendimiento Global (GEW), la celebración más grande del mundo de los innovadores y creadores de empleo que lanzan nuevas empresas que dan vida a las ideas, impulsan el crecimiento económico y amplían el bienestar humano. Durante una semana cada noviembre, GEW inspira a personas de todo el mundo a través de actividades locales, nacionales y globales diseñadas para ayudarles a dar el siguiente paso en su viaje empresarial.

Los Temas clave para 2025 tendrán un enfoque en las siguientes categorías:

Inteligencia Artificial (AI) y Automatización: explora cómo la Inteligencia Artificial y la automatización están transformando negocios y startups.

Redes Sociales e Influencers: monetización, construcción de marca personal y estrategias en redes sociales.

Gaming y Entretenimiento Digital: crea, conecta y monetiza en el mundo de los videojuegos, el streaming y los esports.

Fintech y Aseguradoras: conocé lo último en pagos digitales, banca inteligente y tecnología para seguros.

Educación (EdTech): descubre cómo la tecnología está revolucionando la educación con nuevas metodologías y plataformas.

Marketplaces y E-commerce: estrategias prácticas para escalar negocios locales a través del comercio electrónico y plataformas digitales.

Regulaciones y Gobierno: aprende sobre leyes, normativas fiscales y el marco ideal para formalizar y expandir tu startup

Computación Cuántica y Big Data: tendencias en seguridad digital, análisis de datos y tecnología de vanguardia.

«Durante estos días se busca trabajar colaborativamente con el objetivo de conectar a los emprendedores con posibles colaboradores, socios, mentores e incluso inversores o acercarles posibilidades de financiamiento, presentándoles nuevas oportunidades de crecimiento», anticipa la Lic. María Fernanda Ipata, coordinadora de Pilar Emprende.

Del 17 al 24 de noviembre, el mundo celebrará la Semana Global del Emprendimiento (GEW), un evento que se realiza de manera simultánea en más de 200 países, 10 millones de personas participan de más de 40.000 eventos.

Un año más Pilar se suma con la SEMANA DEL EMPRENDEDOR PILARENSE.

Se trata de un movimiento global que involucra a emprendedores, inversores, responsables de políticas, investigadores, organizaciones de apoyo y otros que colaboran para promover el crecimiento económico y la innovación en más de 200 países de todo el mundo.

Pilar Emprende es miembro de este movimiento https://www.genglobal.org/org/pilar-emprende

Además, convocan a la comunidad toda a que sumen una actividad de interés para emprendedores. La misma deberá realizarse del 17 al 24 de noviembre de manera presencial o virtual y formará parte de la agenda general que puede verse en https://pilaremprende.com.ar/sep2025/ Los interesados podrán sumar su actividad aquí https://forms.gle/UojPoW43SniK9Xhz8

Por otro lado, los organizadores crearon un grupo de difusión en Whatsapp para que los emprendedores no se pierdan de nada. Pueden sumarse aquí https://chat.whatsapp.com/L6nOhu4HYjD0tZD20JVO43 o escribir al +54 9 11 6742 7635