Pilar reconoció a Camilo Martínez luego de ser campeón mundial

Los vecinos y vecinas de Pilar recibieron y reconocieron a Camilo Martínez, integrante de la Selección Argentina de básquet para atletas con síndrome de Down, luego de que este se consagrara campeón mundial junto al combinado albiceleste.

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El intendente Federico Achával, junto al secretario de gobierno, Santiago Laurent felicitaron al deportista. En el emotivo encuentro con la comunidad, camilo también pudo cumplir otro de sus sueños al recorrer la ciudad junto a los Bomberos Voluntarios.

Esta victoria deportiva fue un hecho histórico para la selección, que demostró un gran nivel durante el torneo. De esta manera, el equipo nacional logró coronarse luego de vencer a Turquía por 23 a 18 en la final de esta copa que se disputó en Hungría.